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YÖDAK: Netkent’in öğretime başlama izni yoktur

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YÖDAK: Netkent’in öğretime başlama izni yoktur
YÖDAK: Netkent’in öğretime başlama izni yoktur

YÖDAK’tan yapılan yazılı açıklamada, Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi’nin (Netkent) uzaktan eğitim verme konusunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı’ndan açma ön izni ve YÖDAK tarafından “Öğretime Başlama İzni” bulunmadığı kaydedildi.

Yüksek Öğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK), Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi’nin, (Netkent)  www.netkent.edu.tr / https://www.netkent.edu.tr/ adlı sitede uzaktan eğitime ve/veya online ve/veya dijital eğitime  ilişkin  online hukuk fakültesi diye adlandırdığı fakülteye  öğrenci adaylarının kayıt  yapması yönünde kamuoyuna çağrı yaptığının tespit edildiğini duyurdu.

YÖDAK’tan yapılan yazılı açıklamada, Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi’nin (Netkent)  uzaktan  eğitim verme konusunda   Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı’ndan açma ön izni ve  YÖDAK  tarafından “Öğretime Başlama İzni” bulunmadığı kaydedildi.

Açıklamada, “13.12.2018 tarih ve 18-58 nolu karar ile örgün eğitim ile ilgili “Öğretime Başlama İzni”  Kurumumuz tarafından iptal edilmiş olması nedeni ile  adı geçen üniversite ile kurumumuz arasında bir ihtilaf ortaya  çıkmış olup  konu Yüksek İdare Mahkemesinde görüşülecektir” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen olağanüstü durum karşısında ve yükseköğretimde örgün eğitime ara verilmesi nedeniyle söz konusu Covid-19 salgını sona erinceye kadar,  KKTC Üniversitelerinde örgün öğrenim gören öğrencilerin eğitim ve öğretim faaliyetlerinden   geri kalmalarını önlemek amacıyla ve bu mücbir sebepten ötürü 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemi ile sınırlı kalmak kaydıyla 18 Mart 2020 tarihli kararlarında belirtilen kriterler çerçevesinde Yasal statüsü ile örgün eğitim olarak gerekli izinleri almış üniversitelerin örgün eğitim programlarını, 2020-2021 Güz döneminde tekrar yasal izinli oldukları  örgün eğitime geri  dönmek şartıyla öğrencilerine dijital platformda  teorik olarak eğitim verebilmesine karar verdikleri anımsatıldı.

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