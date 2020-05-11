YÖDAK: Netkent’in öğretime başlama izni yoktur

YÖDAK’tan yapılan yazılı açıklamada, Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi’nin (Netkent) uzaktan eğitim verme konusunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı’ndan açma ön izni ve YÖDAK tarafından “Öğretime Başlama İzni” bulunmadığı kaydedildi.

Yüksek Öğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK), Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi’nin, (Netkent) www.netkent.edu.tr / https://www.netkent.edu.tr/ adlı sitede uzaktan eğitime ve/veya online ve/veya dijital eğitime ilişkin online hukuk fakültesi diye adlandırdığı fakülteye öğrenci adaylarının kayıt yapması yönünde kamuoyuna çağrı yaptığının tespit edildiğini duyurdu.

YÖDAK’tan yapılan yazılı açıklamada, Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi’nin (Netkent) uzaktan eğitim verme konusunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı’ndan açma ön izni ve YÖDAK tarafından “Öğretime Başlama İzni” bulunmadığı kaydedildi.

Açıklamada, “13.12.2018 tarih ve 18-58 nolu karar ile örgün eğitim ile ilgili “Öğretime Başlama İzni” Kurumumuz tarafından iptal edilmiş olması nedeni ile adı geçen üniversite ile kurumumuz arasında bir ihtilaf ortaya çıkmış olup konu Yüksek İdare Mahkemesinde görüşülecektir” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen olağanüstü durum karşısında ve yükseköğretimde örgün eğitime ara verilmesi nedeniyle söz konusu Covid-19 salgını sona erinceye kadar, KKTC Üniversitelerinde örgün öğrenim gören öğrencilerin eğitim ve öğretim faaliyetlerinden geri kalmalarını önlemek amacıyla ve bu mücbir sebepten ötürü 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemi ile sınırlı kalmak kaydıyla 18 Mart 2020 tarihli kararlarında belirtilen kriterler çerçevesinde Yasal statüsü ile örgün eğitim olarak gerekli izinleri almış üniversitelerin örgün eğitim programlarını, 2020-2021 Güz döneminde tekrar yasal izinli oldukları örgün eğitime geri dönmek şartıyla öğrencilerine dijital platformda teorik olarak eğitim verebilmesine karar verdikleri anımsatıldı.