YÖDAK, ÖN izin yok dedi ama, izin ortaya çıktı! İşte gerçekler...

"Sözlü uyarılara rağmen DAÜ Rektörü ve yardımcıları Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığından açma ön izni ve YÖDAK’tan öğretime başlama izni almadan fakülte ve/veya izinsiz program açtı..."

YÖDAK'tan açıklama..."Sözlü uyarılara rağmen DAÜ Rektörü ve yardımcıları Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığından açma ön izni ve YÖDAK’tan öğretime başlama izni almadan fakülte ve/veya izinsiz program açtı..."

Bu programlara yasal olmayan biçimde öğrenci aldı ve öğretime başlama izni olmaksızın eğitim öğretim faaliyetlerine başladı.

Bu bir gerçektir. Bu programlar YÖK onaylı kontenjan kılavuzunda da yer almamaktadır"

İşte gerçekler;

YÖDAK'tan gelen açıklamanın ardından DAÜ'nün ilgili program ile olarak KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'na 27 Temmuz 2018'de Ön izin açma başvurusu yaptığı ve ilgili Bakanlığın YOD.0.0.00-2232/02-18-E.785 yazısı ile ÖN izin aldığı ortaya çıktı!

Programın YÖK onaylı kontenjan kılavuzunda yer almamasının nedeninin ise programa YÖK üzerinden T.C. uyruklu herhangi bir öğrenci kabul edilmemesi ile ilgili olduğu öğrenildi.