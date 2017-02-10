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"YÖDAK siyasallaşmamalı"

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"YÖDAK siyasallaşmamalı"
Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası ve Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası, YÖDAK'ın siyasallaştığı takdirde hâlihazırda sorun yaşayan ve yasasında değişikliğe gidilen Kurulun daha karmaşık hale geleceğini belirtti.

3 hekim örgütünün ortak yazılı açıklamasında, YÖDAK Yasası’nın tekrardan revize edildiğine dikkat çekilerek, kurulun bağımsız olması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, KKTC’de şu an 12 üniversite, 4 tıp fakültesi, 2 diş hekimliği fakültesi  bulunduğu kaydedilerek, üniversitelerimizin ülkeye sağladığı ekonomik kazancın inkâr edilemeyeceği, fakat eğitim verilen ve mezun edilen öğrencilerin kalitesinin de çok önemli olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, YÖDAK Yasası’nın daha etkili hale getirilmesi ve denetimlerin tam olarak yapılmasının eğitimdeki sorunların çözümü yönünde daha etkin olacağı belirtildi.

“İZİNSİZ İHTİSAS VERİLMEYE ÇALIŞILMAKTA, DOKTORLAR ZOR DURUMDA KALMAKTA”

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Bugüne kadar maalesef  ne bir planlama, ne bir denetleme, ne de üniversiteler arası bir koordinasyonu ve kaliteyi artırmak için girişimler yapılmış değildir. Alınan öğrenci sayısına ve kalitesine dikkat edilmemektedir. Ülkemizde ikamet edecek öğrenci sayısına bakılmamakta, bu nedenle de ilgili branşlarda işsizler ordusu karşımıza çıkmaktadır. Kaliteli eğitim de verilememektedir. 

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ihtisas izni almadan ihtisas vermeye çalışılmakta, doktor arkadaşlarımız zor durumda kalmaktadır.

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu bağımsız olmalıdır. Siyasallaştığı takdirde, hâlihazırda sorunlar yaşayan, yasası tekrar değişikliğe giden YÖDAK’ın daha da karmaşık hale geleceği kaçınılmazdır.

YÖDAK Yasası’nın daha etkili hale getirilmesi ve denetimlerin tam olarak yapılması eğitimdeki sorunların çözümü yönünde daha etkin olacaktır.”

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