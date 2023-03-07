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YÖDAK tıp lisans programı müracaatında bulunan üniversitelerde denetim yaptı

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YÖDAK tıp lisans programı müracaatında bulunan üniversitelerde denetim yaptı
YÖDAK tıp lisans programı müracaatında bulunan üniversitelerde denetim yaptı

Yükseköğretim, Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK), Şubat ayında tıp lisans programı müracaatında bulunan üniversitelerin fiziki altyapısını incelemek üzere yerinde denetim yaptı.

YÖDAK’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ve Ada Kent Üniversitesi, YÖDAK Başkanı Turgay Avcı ve Kurul Üyeleri tarafından ziyaret edilerek fiziki altyapı ve laboratuvar ekipmanları incelendi.

Açıklamada, “Öz değerlendirme raporlarının fiziki altyapı ve diğer teknik kriter/ölçütleri ne ölçüde karşıladıklarına dair yerinde incelemelerde bulunuldu” denildi.

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