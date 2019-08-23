  • BIST 96.631
  • Altın 277,301
  • Dolar 5,7568
  • Euro 6,3652
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

YÖDAK toplantılarında rapörtör istemeyen YÖDAK üyeleri kimler? YÖDAK'a neşter vuruluyor...

» »
YÖDAK toplantılarında rapörtör istemeyen YÖDAK üyeleri kimler?YÖDAK'a neşter vuruluyor...
YÖDAK toplantılarında rapörtör istemeyen YÖDAK üyeleri kimler? YÖDAK'a neşter vuruluyor...

YÖDAK toplantılarında  raportör olmadığı ve rapor tutulmadığı ortaya çıktı. Konuyu gündeme getiren YÖDAK Başkanı Yönetim Kurulu Üyelerinin raportörün toplantıya girmesine onay vermediklerini de açıkladı. 

YÖDAK'ta işler karıştı! Bu kez kendi kendileri ile kavga ettiler! 2 üye Hakkında usulsüzlük soruşturması!

Bazı YÖDAK üyelerinin ise hakkında usulsüzlük ile ilgili poliste soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

Usulsüzlük araştırmasının özellikle iki üye hakkında yoğunlaştığı öğrenilirken önümüzdeki günlerde YÖDAK'ın  tüm kurul üyelerinin de olduğu gibi görevden alınabileceği de konuşuluyor.

YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Büke’nin açıkladığı Raportör olayına karşı çıkan kurul üyeleri ise merak ediliyor.

YÖDAK Kurul üyelerinin tümünün görevden alınması gündemde.

Prof Dr. Mehmet Hasgüler, Prof Dr. Ahmet Pehlivan, Prof Dr. Hülya Harutoğlu, Prof. Dr. Olgun Çiçek, Prof Dr. Haslet Balcıoğlu ve Prof. Dr. Okan Veli Şafaklı,'nın da görevden alınabilecekleri iddia ediliyor.

Hülya Harutoğlu ve  Olgun Çiçek hakkında soruşturma iddiası

Kurul üyeleri hakkında polise şikayetler bulunduğu öğrenilirken polisin tebligat ile ilgili sıkıntı yaşadığı öğrenildi. Kurul üyeleri hakkında usulsüzlük iddiaları da bulunuyor.

İlgili HABER: YÖDAK'ta işler karıştı! Bu kez kendi kendileri ile kavga ettiler! 2 üye Hakkında usulsüzlük soruşturması!

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatar’ı, aynı uçakla geldiği Elçi karşıladı!23 Ağustos 2019 Cuma 12:07
  • Macron: Türkiye'nin Kıbrıs'taki ihlallerini tolere etmeyeceğiz23 Ağustos 2019 Cuma 11:35
  • Özersay: "Birbirimizi tanımamamız, işbirliğine engel değil"23 Ağustos 2019 Cuma 11:30
  • Tatar'dan üçlü görüşme eleştirisi: "Guterres çerçevesinde masaya gelmemiz tehlikeli"23 Ağustos 2019 Cuma 11:28
  • Tarim dairesi haftalik gida analiz sonuçlari açiklandi23 Ağustos 2019 Cuma 11:12
  • Yeni hız tespit kameraları devrede23 Ağustos 2019 Cuma 10:37
  • YÖDAK'ta işler karıştı! Bu kez kendi kendileri ile kavga ettiler! 2 üye Hakkında usulsüzlük soruşturması!23 Ağustos 2019 Cuma 10:06
  • Posta Dairesi, posta gönderilerinde yaşanan sorunun giderilmesi için girişim yaptığını açıkladı23 Ağustos 2019 Cuma 10:06
  • Li-Koop'ta vurgun! Müdür görevden alındı! Açık 500 bin stg!23 Ağustos 2019 Cuma 10:01
  • Lefkoşa’da elektrik kesintisi olacak23 Ağustos 2019 Cuma 10:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti