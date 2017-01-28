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YÖDAK, Uluslararası Final Üniversitesi’ni ziyaret etti

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YÖDAK, Uluslararası Final Üniversitesi’ni ziyaret etti
Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu(YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Akile Burke, Uluslararası Final Üniversitesi’ni (UFÜ) ziyaret etti.

Uluslararası Final Üniversitesi’nden verilen bilgiye göre, ziyarette, UFÜ Rektörü Prof. Dr. Abdullah Öztoprak,  Burke’ye açılan ve yeni açılacak fakülteler hakkında bilgi verdi.

Öztoprak, ziyarette yaptığı konuşmada, 9 program için YÖDAK’tan izin alındığını, 7 programda fiili olarak hizmet vermeye başladıklarını belirtti.

Yeni 10 programın açılması için YÖDAK’a başvurduklarına işaret eden Öztoprak, Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi ile Fen ve Edebiyat Fakültesi’nin ise denetimin ardından kısa sürede faaliyete girmesini beklediklerini söyledi.

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