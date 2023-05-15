YÖDAK Üyeliğine Prof. Dr. Zafer Ağdelen seçildi

Meclis’te yapılan oylamada, Sayıştay Üyeliğine Ece Çelikdal Alas, YÖDAK Üyeliğine Prof. Dr. Zafer Ağdelen, Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyeliğine Halide Koca seçildi. Kişisel Verileri Koruma Kurulu Başkanı ise tek aday olan Kaan Kutlay oldu.

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi'nin; “Sayıştay Üyeliği Başvurularının Değerlendirilmesine İlişkin Raporu, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Üyeliği Başvurularının Değerlendirilmesine İlişkin Raporu, Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyeliği Adaylarının Değerlendirilmesine İlişkin Raporu ve KKTC Cumhurbaşkanının Sayın Kaan Kutlay'ı Kişisel Verileri Koruma Kurulu Başkanı Olarak Atamasına İlişkin Raporu okundu.

Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığındaki genel kurul toplantısında, komitenin raporlarını, komite başkanı UBP İskele Milletvekili Yasemi Öztürk sundu.

Raporların kabulü sonrası Sayıştay, YÖDAK, Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyelikleri için seçim yapıldı.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeliğine; aday olan Hasan Akyiğit, Halide Koca, Ümit Soyer ve Emre Yağmurlu’nun oylamasında 40 oy alan ile Halide Koca seçildi. Kişisel verileri Koruma kurulunda ikinci üye için ise, yapılan üç turun sonunda gerekli oyu alan aday olmaması nedeniyle, gruplar arası varılan mutrabakat sonucu oylama haftaya kaldı.

Oylamada Kişisel Verileri Koruma Kurulu Başkanlığına tek aday olan Kaan Kutlay ise 39 kabul oyu aldı.

Sayıştay Üyeliğine de; Ece Çelikdal Alas, Havva Akbaş, Ebru Akbıçak, Meliha Ekinci ve Feray Türker Yüksekbaş arasından yapılan oylamada 23 oy alan Ece Çelikdal Alas seçildi.

YÖDAK Üyeliğine ise; Prof. Dr. Zafer Ağdelen, Prof. Dr. Yusuf Orçan ve Prof. Dr. Barlas Naim Aytaçoğlu arasından 31 oy alan Zafer Ağdelen seçildi.