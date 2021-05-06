YÖDAK üyesi Prof. Hasgüler: Elbette bu kadar 2 devlet şiirleri okursanız sizi #Divanedebiyatından sınava alırlar! :)

İşte o açıklama;
#Pasaport meselesinde ben olsaydım şunu söylerdim:Babamın malıydı da ondan aldım!Tam da bu!Bunu insan evlatları neden “dar milliyetçi kafatasçı”çevrelere izah etmek durumunda kalsın ki!Elbette bu kadar 2 devlet şiirleri okursanız sizi #Divanedebiyatından sınava alırlar! :)
#Pasaport meselesinde ben olsaydım şunu söylerdim:Babamın malıydı da ondan aldım!Tam da bu!Bunu insan evlatları neden “dar milliyetçi kafatasçı”çevrelere izah etmek durumunda kalsın ki!Elbette bu kadar 2 devlet şiirleri okursanız sizi #Divanedebiyatından sınava alırlar! :)— Prof.Dr. Mehmet Hasgüler (@mhasguler) May 6, 2021
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