YÖDAK üyesi Prof. Hasgüler: Elbette bu kadar 2 devlet şiirleri okursanız sizi #Divanedebiyatından sınava alırlar! :)

İşte o açıklama;

#Pasaport meselesinde ben olsaydım şunu söylerdim:Babamın malıydı da ondan aldım!Tam da bu!Bunu insan evlatları neden “dar milliyetçi kafatasçı”çevrelere izah etmek durumunda kalsın ki!Elbette bu kadar 2 devlet şiirleri okursanız sizi #Divanedebiyatından sınava alırlar! :)