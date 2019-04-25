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YÖDAK ve YÖK heyetleri görüştü

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Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) heyetleri görüştü.
YÖDAK ve YÖK heyetleri görüştü

YÖDAK’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, dün gerçekleşen görüşmede YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Büke başkanlığında YÖDAK üyeleri Prof. Dr. Mehmet Hasgüler, Prof. Dr. Ahmet Pehlivan, Prof. Dr. Hülya Harutoğlu ve Prof. Dr. Hasret Balcıoğlu’ndan oluşan YÖDAK Heyeti, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç başkanlığında Prof. Dr. Mehmet Şişman, Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran’dan oluşan heyet ile bir araya geldi.

YÖK BAŞKANI SARAÇ: “ZAFİYETLER YÖDAK’IN GÜÇLENDİRİLMESİ İLE AŞILABİLİR”

Görüşmede KKTC Yükseköğretiminin geleceği ile ilgili görüş alış verişinde bulunuldu.  Prof. Dr. Yekta Saraç YÖK’ün KKTC yükseköğretimine ve eğitimin kalitesine büyük önem verdiğini, Milletlerarası Anlaşmayı bu amaçla hazırladıklarını ve bunun arkasında olduklarını vurguladı.

Prof. Dr. Yekta Saraç KKTC’de sistemin zafiyetleri bulunduğunu bunun YÖDAK’ın güçlendirilmesi ile aşılabileceğini belirtti. 

YÖK’TEN KKTC YÜKSEKÖĞRETİM ALANINA DESTEK  

YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç örgün eğitimde öğrenci devamının esas olduğunu, bunun aksi bir uygulamanın KKTC ve TC yükseköğretim alanına zarar vereceğini vurguladı.

Saraç, kontenjanlar ile ilgili karar konusunda ise Türkiye’de 10’dan az öğrencisi olan üniversite programlarına bu yıl hiç öğrenci verilmediği, KKTC’ye ayrıcalık sağlanarak bu rakamın 2 öğrenci ile sınırlandığını bildirdi.

YÖDAK HEYETİ: “MİLLETLERARASI ANLAŞMA BİR DÖNÜM NOKTASIDIR”

YÖDAK Başkanı ve YÖDAK Heyeti tarafından ise Milletlerarası Anlaşmanın KKTC yükseköğretiminin bugüne gelmesinde önemli bir dönüm noktası olduğu vurgulandı.

Yükseköğretimin KKTC’nin izolasyonların aşıldığı tanınır yüzü olduğu da kaydedilen görüşmede, yükseköğretimin GSMH’ya katkısı olan en büyük iki alandan biri olduğu vurgulandı.

YÖDAK heyeti, 2018 yılında başlatılan YÖK-YÖDAK müşterek denetimi sonrasında ve kalite süreçleri ile ilgili YÖK ve YÖDAK’ın almış olduğu kararlara uygun olarak üniversitelerin gerekli tedbirleri almakta olduklarının da altını çizdi.

YAPICI İLİŞKİLER DEVAM ETTİRİLECEK

Toplantıda, Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran ve Prof. Dr. Mehmet Şişman ile de YÖK-YÖDAK Müşterek Denetimi ile ilgili görüş alış verişinde bulunuldu. Kalite süreçlerinden ödün vermeden planlı ve kontrollü büyümenin KKTC yükseköğretiminin sürdürülebilirliği açısından önemi üzerinde durulan görüşmede, iletişimin sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı.

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