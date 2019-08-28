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YÖDAK'ta Başkan ile uyuşamayan üyelerin istifası bekleniyor! Kritik toplantı!

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Büke, “toplantılarda ses kaydı alınması ve not tutucu personel bulundurulması önerilerinin kurul kararı ile reddedildiğini” iddia etti.
YÖDAK'ta Başkan ile uyuşamayan üyelerin istifası bekleniyor! Kritik toplantı!

YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Büke, istifasının istendiğini söyledi, kendine iftira atıldığını belirtti.
Büke, “toplantılarda ses kaydı alınması ve not tutucu personel bulundurulması önerilerinin kurul kararı ile reddedildiğini” iddia etti.


YÖDAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Hasgüler ise 28 Ağustos Çarşamba günü “olağanüstü toplantı” yapılacağını açıkladı.


Büke: "Ses kaydı önerim reddedildi"

Büke şunları söyledi:

İki gündür basında yer alan haberler nedeni ile aşağıdaki açıklamayı yapmam zorunlu olmuştur.
YÖDAK Başkanı olarak toplantılarda ses kaydı alınması ve not tutucu personel bulundurulması önerilerimi kurul kararı ile reddeden YÖDAK üyelerinin istifamı talep ettikleri yazıda ve/veya basında vb. yer alan şahsıma yöneltilen tüm suçlamalar abesle iştigal, mesnetsiz, iftira, yanlış  ve/veya yanıltıcıdır ve maalesef kuruma zarar vermektedir. Konuyla ve tek yanlı yapılan haberlerle ilgili her türlü hukuki hakkımı saklı tuttuğumu bildirir, toplantılarında ses kaydı ve not tutucu personel bulunmasını istemeyen üyelerin tüm  suçlamalarını reddederim.  YÖDAK’a  zarar verecek, krizler ve depremler yaratacak bu tür tavır ve davranışlarından üyeleri vazgeçmeye davet ederim.

 

YÖDAK'ta işler karıştı! Bu kez kendi kendileri ile kavga ettiler! 2 üye Hakkında usulsüzlük soruşturması!

Bazı YÖDAK üyelerinin ise hakkında usulsüzlük ile ilgili poliste soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

Usulsüzlük araştırmasının özellikle iki üye hakkında yoğunlaştığı öğrenilirken önümüzdeki günlerde YÖDAK'ın  tüm kurul üyelerinin de olduğu gibi görevden alınabileceği de konuşuluyor.

YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Büke’nin açıkladığı Raportör olayına karşı çıkan kurul üyeleri ise merak ediliyor.

YÖDAK Kurul üyelerinin tümünün görevden alınması veya istifalarının beklendiği de belirtiliyor.

Prof Dr. Mehmet Hasgüler, Prof Dr. Ahmet Pehlivan, Prof Dr. Hülya Harutoğlu, Prof. Dr. Olgun Çiçek, Prof Dr. Haslet Balcıoğlu ve Prof. Dr. Okan Veli Şafaklı,'nın da görevden alınabilecekleri  ya da istifa edebilecekleri de iddia ediliyor.

Hülya Harutoğlu ve  Olgun Çiçek hakkında soruşturma iddiası

Kurul üyeleri hakkında polise şikayetler bulunduğu öğrenilirken polisin tebligat ile ilgili sıkıntı yaşadığı öğrenildi. Kurul üyeleri hakkında usulsüzlük iddiaları da bulunuyor.

İlgili HABER: : YÖDAK'ta işler iyice karıştı! açıklama açıklama üstüne....

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