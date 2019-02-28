YÖDAK'tan 6 Üniversite ön iznine neşter!

Hasgüler, YÖDAK kurulunun toplandığını ve yasaya göre yükümlülüklerini yerine getirmeyen 6 üniversitenin kuruluş izinlerini askıya alarak ön izinlerinin iptal edilmesi için Milli Eğitim Bakanlığına gönderildiğini açıkladı.

YÖDAK Başkan Vekili Prof.Dr. Mehmet Hasgüler dün katıldığı televizyon programında YÖDAK'ın aldığı bazı kararları açıkladı.

Hasgüler, YÖDAK kurulunun toplandığını ve yasaya göre yükümlülüklerini yerine getirmeyen 6 üniversitenin kuruluş izinlerini askıya alarak ön izinlerinin iptal edilmesi için Milli Eğitim Bakanlığına gönderildiğini açıkladı.

Kıbrıs Tv'de Ali Baturay'ın programına çıkarak açıklama yapan Prof.Dr.Mehmet Hasgüler, 3 üniversitenin de 10 gün sonra izninin iptal edileceğini belirtti.

GÖREV HÜKÜMETTE

YÖDAK Başkan Vekili Prof.Dr. Mehmet Hasgüler kendilerinin cesurca davranarak yasaların gereklerini yerine getirdiklerini ve yasa gereği yükümlülüklerini yerine getirmeyen 6 üniversitenin iznini iptal ettiklerini ve yasa gereği ön izinlerin de iptal edilmesi için Milli Eğitim Bakanlığına gönderdiklerini belirterek artık gözlerin Milli Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit ile Hükümette olduğunu söyledi.