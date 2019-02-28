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YÖDAK'tan 6 Üniversite ön iznine neşter!

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Hasgüler,  YÖDAK kurulunun toplandığını ve yasaya göre yükümlülüklerini yerine getirmeyen 6 üniversitenin kuruluş izinlerini askıya alarak ön izinlerinin iptal edilmesi için Milli Eğitim Bakanlığına gönderildiğini açıkladı.
YÖDAK'tan 6 Üniversite ön iznine neşter!

YÖDAK Başkan Vekili Prof.Dr. Mehmet Hasgüler dün katıldığı televizyon programında YÖDAK'ın aldığı bazı kararları açıkladı.

Hasgüler,  YÖDAK kurulunun toplandığını ve yasaya göre yükümlülüklerini yerine getirmeyen 6 üniversitenin kuruluş izinlerini askıya alarak ön izinlerinin iptal edilmesi için Milli Eğitim Bakanlığına gönderildiğini açıkladı.

Kıbrıs Tv'de Ali Baturay'ın programına çıkarak açıklama yapan Prof.Dr.Mehmet Hasgüler, 3 üniversitenin de 10 gün sonra izninin iptal edileceğini belirtti.

GÖREV HÜKÜMETTE

YÖDAK Başkan Vekili Prof.Dr. Mehmet Hasgüler kendilerinin cesurca davranarak yasaların gereklerini yerine getirdiklerini ve yasa gereği yükümlülüklerini yerine getirmeyen 6 üniversitenin iznini iptal ettiklerini ve yasa gereği ön izinlerin de iptal edilmesi için Milli Eğitim Bakanlığına gönderdiklerini belirterek artık gözlerin Milli Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit ile Hükümette olduğunu söyledi.

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