Yödak’tan açıklama

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK), YÖDAK ile hukukçusu Ziba Akkurt’un isminin geçtiği haberdeki iddiaların gerçek olmadığını açıkladı.

YÖDAK’tan yapılan yazılı açıklamada, bir internet haber sitesinde yer alan haberde adı geçen üniversiteye izin verildiği tarihte Ziba Akkurt'un YÖDAK'ta görev yapmadığı kaydedildi.

YÖDAK tarafından Akkurt ve ailesine üniversite kurma ve öğretime başlamayla ilgili verilmiş bir izin bulunmadığına işaret edilen açıklamada, Akkurt’un YÖDAK’ın sınırlı koşullarında son derece özverili bir şekilde çalışmakta olduğunu kaydedildi.

Açıklamada, “YÖDAK olarak bu kasıtlı haberden büyük üzüntü duyduğumuzu kamuoyu ile paylaşmak isteriz” denildi.