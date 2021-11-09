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YÖDAK'tan da GAÜ'ye tepki...

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“Sayın Akpınar’ın şahsımı hedef aldığı açıklamasında, YÖDAK Başkanı olarak ülkemizin güzide ve köklü üniversitelerinden GAÜ’nün gelişimini engellemek istediğimi ifade etmesi gerçekleri yansıtmamaktadır”
YÖDAK'tan da GAÜ'ye tepki...

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı, yaptığı yazılı açıklamada, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü Serhat Akpınar’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayı üzülerek okuduğunu ifade etti ve Akpınar’ın şahsını hedef alan açıklamasının gerçekleri yansıtmadığını belirtti. 

Avcı, “Sayın Akpınar’ın şahsımı hedef aldığı açıklamasında, YÖDAK Başkanı olarak ülkemizin güzide ve köklü üniversitelerinden GAÜ’nün gelişimini engellemek istediğimi ifade etmesi gerçekleri yansıtmamaktadır” dedi. 

Turgay Avcı, şöyle devam etti:

“YÖDAK Başkanı olarak ülkemizin güzide ve köklü üniversitelerinden GAÜ’nün gelişimini engellemek istediğimi ifade etmesi gerçekleri yansıtmamaktadır. Bilakis ülkemizin önemli bir üniversitesinin dünyaca ünlü bir üniversite ile bir anlaşma yapması en fazla benim mutlu olacağım ve destek vereceğim bir gelişmedir. Ancak KKTC’nin Yükseköğretiminden sorumlu Kurul olan YÖDAK’ın bu anlaşma ve işbirliği yapılırken bypass edilmesi ve mevzuatın hiçe sayılmasını da kabul etmek mümkün değildir.”

YÖDAK Başkanı Avcı, “YÖDAK üyelerinin tümü, oy birliğiyle sözü edilen anlaşmayla ilgili eksiklerin tamamlanması şartını ortaya koyduğundan, Sayın Akpınar’ın YÖDAK üyelerini ayrı, beni de ayrı ve de tek sorumlu olarak göstermesini gözünden kaçmış bir ayrıntı olarak değerlendiriyorum” ifadelerini kullandı. 

YÖDAK’ın tüm üniversitelere eşit mesafede durarak, yükseköğretimde yasa ve tüzüklere uygun olan her türlü gelişmeyi desteklediğini belirten Avcı, “Sözü edilen üniversitenin YÖDAK’ın talep ettiği ve yerine getirilmesi son derece mümkün olan şartları yerine getirmesi durumunda bu ülkenin üniversitesi olan GAÜ’nün önünü açmaya hazırdır” dedi.

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