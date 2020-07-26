YÖDAK’tan “Pandemi Sonrası Yükseköğretimin Geleceği ve KKTC İçin Tehdit ve Fırsatlar” semineri

YÖDAK “Pandemi Sonrası Yükseköğretimin Geleceği ve KKTC İçin Tehdit ve Fırsatlar” konulu bir çevirimiçi seminer düzenledi.

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) tarafından düzenlenen ve moderatörlüğünü YÖDAK üyesi Prof. Dr. Olgun Çiçek’in yaptığı “Pandemi Sonrası Yükseköğretimin Geleceği ve KKTC İçin Tehdit ve Fırsatlar” konulu çevrimiçi seminer (webinar) düzenlendi.

YÖDAK üyelerinin ve KKTC’de eğitimi sürdüren tüm üniversitelerin rektörlerinin katıldığı webinarda, misafir konuşmacı olarak Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas da yer aldı. Webinarda yükseköğretimin uluslararası boyutu ve akreditasyonların önemi ele alındı.

Çevrimiçi olarak düzenlenen etkinlikte pandemi sonrası dönemde yükseköğretimde meydana gelen gelişmeler uluslararasılaşma ve uluslararası akreditasyonlar bağlamında ele alındı.