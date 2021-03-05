YÖDAK’tan Şehit Askerler İçin Başsağlığı Mesajı

Yüksek Öğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK), Bitlis’te meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Yüksek Öğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK), Bitlis’te meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Mesajda, şunlar kaydedildi:

“Bitlis’te meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 8’inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ile birlikte şehit olan 11 kahraman askerimize Allah’tan rahmet, ailelerine, MHP Kütahya milletvekili Sn. Ahmet Erbaş olmak üzere yakınlarına ve Anavatan Türkiye’mize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz.”