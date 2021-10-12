  • BIST 1.416,820
  • Altın 511,35
  • Dolar 9,0100
  • Euro 10,3900
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAHaftalık Hava Tahmininde Yağmur Yok, Sis Var

Yoga Yapanlar da Boyun Daha mı Erken Yaşlanır?

» »
Yoga Yapanlar da Boyun Daha mı Erken Yaşlanır?
Yoga Yapanlar da Boyun Daha mı Erken Yaşlanır?

Yıllar geçtikçe ve yaş almaya başladıkça pek çok medikal ve dermokozmetik desteklerle daha genç, daha dinç görünmek için çaba göstersek ve cildimize, özellikle yüzümüze özen göstersek de boynumuz, dikkatimizden çoğunlukla kaçan bir parçamız olarak kalıyor.  Oysa boyun, kişinin biyolojik yaşını ortaya koyan en önemli belirteçlerden biridir.  

Bedenimizde göz kapağından sonra, sahip olduğumuz en ince ciltli vücut bölümümüz boynumuzdur. Aynı zamanda kişinin dış görünüşünde imajını belirleyen ve farkında olmadan gözümüzdeki evrensel beden algı endeksini tesbit eden öğelerden biridir. Boynu ince, uzun ve sorunsuz olan kişiler daha dikkat çekici ve alımlı görünür. Buna rağmen boyun, yüz İle kıyaslandığında bakım anlamında ihmal edilen bir vücut bölümüdür. Boyun gibi el sırtı derisi de vücuttaki diğer kısımlara kıyasla çabuk deforme olan ve yine biyolojik yaşı ele veren bir bölgedir. Elimize, boyundan daha çok özen göstersek ve nemlendirici dermokozmetik ürünlerle desteklesek de, bu yapısal yatkınlıkları nedeniyle bir miktar daha fazla ilgi ve bakıma ihtiyaç duydukları yadsınamaz bir gerçektir. 

Elbette genetik mirasımız boyun şeklimiz ve cilt yapımız konusunda bir belirleyicidir ancak boyun , zaman içerisinde yer çekiminin etkisi , güneşe maruz kalma, sigara tüketimi ve hızlı kilo alıp verme gibi çevresel faktörler sebebiyle deformasyona uğrar.  

Yoga Yapanlarda Boyun Daha Erken mi Deforme Olur? 

Yoğun bir biçimde Yoga yapan kişilerde, kobra, yay, balık vb birçok asana hareketi, erken yaşlarda boyun kaslarında gevşeme ve ayrışmaya neden olarak deforme ve yaşlı boyuna yol açabilmektedir. Kıdemli yoga eğitmenlerinin çoğunda yaşlı boyun (platisma gevşeliği ve sarkması) dikkatinizi çekebilir. 

Yaşlı bir boyun nasıl anlaşılır? 

1- Yaşlı ve deforme boyun kendini en çok Boyun derisinde incelme, yer yer lekelenme, ciltte gevşeklik ve sarkma ile belli eder. 

2-Boyun Derisinin gerginliğini ve tonusunu kaybetmeye başlaması ve Boyunda yüzeyel damarlanmanın artışı da boyun yaşlanmasını tariflerken kriterler arasındadır. 

3-Günümüzde dolgu uygulamaları sayesinde kolaylıkla belirginleştirilen ve çok daha popüler hale gelen Jawline dediğimiz hattın, genetik veya aşırı yağlanmaya bağlı olarak giderek kaybolması, boyun deformasyonunun bir parçası olarak görülebilir.  

4-Çenenin pozisyonu, jawline ile beraber boyun görüntüsünü etkiler. Çenenin yapısal olarak geride olması boyun görüntüsünü bozarken, hyalüronik asit desteği ile çenenin birkaç milimetre uzatılması ve beraberinde çene boyun hattının belirginleştirilmesi daha dinç ve genç bir boyun görüntüsünü sağlar. 

5-Boyunda enine çizgilenmeler ve platisma adı verilen, çene altından omuza kadar yayılan dikey bantlar halinde, ince boyun kaslarının görünür halde olması da boyun yaşlanmasının belirteçlerindendir.  

6-Çene Altı Tükrük bezinin aşırı büyüklüğü de görsel olarak çene boyun bütünlüğünü bozan bir başka faktör olarak gözükür. 

Boyun Kırışıklığı ve Sarkmasına Önlem olarak neler yapılabilir? 

Düzenli beslenme, sigarasız hayat, 

Doğru dermokozmetik ürünlerle cildi nemli tutmak, 

Güneş ışınlarından tüm cildi olduğu gibi boynu da korumak, 

Gece alçak yastıkla ve sırt üstü pozisyonda uyumak  

Gün içinde otururken, yürürken en sıklıkla da telefona bakıp kitap okurken başımızı öne eğerek değil, yere paralel tutmak, gibi önlemler boyun kırışıklık ve yaşlanmasının önüne geçmek için alınabilecek önlemlerdendir. 

Boyun Deformasyonu Tedavi Edilebilir mi? 

Boynun yeniden yapılanmasını ve elastikiyetini destekleyen birkaç medikal ve cerrahi tedavi seçeneği bulunmaktadır. 

İçeriğinde hyalüronik asit, vitamin ve proteinler barındıran Mezoterapi, Cildin kırışıklıklarının azaltılıp cilde nem kazandırmayı hedeflerken, yüz ve boyunda bir miktar lifting etkisi de yapar. Hyalüronik Asit içerek hazır dolgu materyallerinin boyun dokusuna uygun olanları da benzer bir amaçla uygun hasta grubuna önerilebilir. 

Botox un ise boyun kırışıklıklarında etkisi çok sınırlıdır. 

Ayrıca deriye kaybettiği elastikiyeti geri kazandıran Fraksiyonel Lazer uygulamaları da hem uygulamanın pratik oluşu hem de cerrahiye gereksinimi azaltması açısından faydalıdır. Fraksiyonel lazer ile boyun cildi altındaki hücrelerin yenilenmesini sağlanarak, daha gergin ve kırışıklığı azalmış bir cilde kavuşmak mümkündür.  

Ayrıca Kişinin kendi kanından hazırlanan PRP ve Kök hücre uygulamaları, Odaklı Ultrason ile Ameliyatsız yüz germe, İple asma gibi işlemler de Boynun kırışıklıklarını azaltıp yeniden yapılanmasını sağlayan işlemlerdir. 

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Covid-19 hapı için FDA'ya başvuru yapıldı12 Ekim 2021 Salı 19:45
  • Yerli Covid-19 aşısı TURKOVAC için geri sayım12 Ekim 2021 Salı 19:30
  • AB, CureVac'ın Covid-19 aşısının değerlendirme sürecini durdurdu12 Ekim 2021 Salı 19:15
  • Vakalar Artıyor! 113 Vaka...12 Ekim 2021 Salı 18:50
  • Bu besinleri tüketirken dikkat!12 Ekim 2021 Salı 14:02
  • Kanser tedavisinde umutlandıran keşif12 Ekim 2021 Salı 11:01
  • Boğaz ağrısına ne iyi gelir?11 Ekim 2021 Pazartesi 22:30
  • Yatağa teknolojik aletlerle girmeyin!11 Ekim 2021 Pazartesi 22:15
  • Araştırma: Kan grupları sağlığa dair ipuçları verebilir11 Ekim 2021 Pazartesi 22:00
  • Diyet yaparken protein tüketimine dikkat: Fazlası yağa dönüşüyor11 Ekim 2021 Pazartesi 21:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti