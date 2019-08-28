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Yoga yaparken balkondan uçtu

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MEKSİKA’nın Nuevo Leon eyaletinde üniversite öğrencisi Alexa Terrazas, bir yoga pozisyonu için balkon korkuluklarından aşağı sarkarken altıncı kattan aşağı düştü.
Yoga yaparken balkondan uçtu

MEKSİKA’nın Nuevo Leon eyaletinde üniversite öğrencisi Alexa Terrazas, bir yoga pozisyonu için balkon korkuluklarından aşağı sarkarken altıncı kattan aşağı düştü.

Kafatasında, kalçasında, kol ve bacaklarında kırıkların bulunan genç kadının geçirdiği 11 saatlik ameliyat sonrası durumunun kritik olduğu belirtiliyor.

Alexa Terrazas 23 yaşında.

İngiliz Daily Mail’de yer alan habere göre, Terrazas’ın önümüzdeki 3 yıl tekerlekli sandalyeye bağlı yaşama riski bulunuyor.

Terrezas'ın ailesi ve yakın çevresi genç kadın için kan bağışı çağrısında bulundu.

Nuevo Leon Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında balkon parmaklıklarında yapısal hasar olmadığı tespit edildi.

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