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Yoğun bakım doktoru: Tedbire uymazsanız son dakikalarda göreceğiniz bunlar olacak

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ABD’de bir yoğun bakım doktoru hazırladığı video ile Covid-19 tedbirlerine uymayanları hayatlarının son dakiklarında neler olacağı konusunda uyardı.
Yoğun bakım doktoru: Tedbire uymazsanız son dakikalarda göreceğiniz bunlar olacak

Videoda entübe edilen bir Covid-19 hastanın gözünden henüz bilinci yerindeyken göreceği son şeyler canlandırılıyor.

Missouri eyaletinde Washington Üniversitesi’ne bağlı hastanede görevli yoğun bakım doktoru Ken Remy videoda, elinde nefes tüpü ve solunum yoluna sokulan laringoskop aletiyle şunları söylüyor: “Umarım hayatınızın son dakikaları böyle görünmez. Çünkü eğer maske takmazsanız hayatınızın sonunda görecekleriniz bu olacak. Sosyal mesafeye dikkat etmezseniz, ellerinizi sık sık yıkamazsanız… Size garanti veriyorum göreceğiniz bu olacak; annenizin, babanızın ya da çocuklarınızın göreceği bu olacak. Bu ciddi bir mesele. Yalvarıyorum önlemlere uyun.”

Binin üzerinde Covid-19 hastası tedavi ettiğini anlatan Remy 100’den fazlasını da entübe ettiğin belirtti.

İnsanların Covid-19 nedeniyle ölme ihtimalinin düşük olduğunu düşündüğü için virüsten korkmadığını belirten Remy için ciddiyetini şu sözlerle özetledi: “Eğer o ihtimalle loto oynama şansım olsa her gün oynardım.”

 

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