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Yoğun bakım hastası Covid-19 pozitif… Bulaş yoğun bakımda da mı var?

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Yoğun bakım hastası Covid-19 pozitif… Bulaş yoğun bakımda da mı var?
Yoğun bakım hastası Covid-19 pozitif… Bulaş yoğun bakımda da mı var?

Yoğun bakım hastası pozitif…

Lefkoşa Dr. Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ’nda Göğüs Hastalıkları Bölümü’nün yoğun bakım servisinde bir hasta Covid-19 pozitif olmuş ve bunun üzerine yoğun bakım bölümünde yeni tedbirler alınmıştı. Alınan tedbirlerle olası bulaşın önünü kesmek için yoğun bakım ikiye bölünmüş ve hastalar 5-5 ayrılmış idi, bu tedbire rağmen yoğun bakımda tedavi gören bir hastanın Covid-19 testi pozitif çıktı.

Sağlık Bakanlığı'nın Hastanede yeni tedbirler alması gündemde.

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