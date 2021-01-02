Yoğun bakım hastası Covid-19 pozitif… Bulaş yoğun bakımda da mı var?

Yoğun bakım hastası pozitif…

Lefkoşa Dr. Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ’nda Göğüs Hastalıkları Bölümü’nün yoğun bakım servisinde bir hasta Covid-19 pozitif olmuş ve bunun üzerine yoğun bakım bölümünde yeni tedbirler alınmıştı. Alınan tedbirlerle olası bulaşın önünü kesmek için yoğun bakım ikiye bölünmüş ve hastalar 5-5 ayrılmış idi, bu tedbire rağmen yoğun bakımda tedavi gören bir hastanın Covid-19 testi pozitif çıktı.

Sağlık Bakanlığı'nın Hastanede yeni tedbirler alması gündemde.