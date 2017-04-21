Yoğun bakım ünitesinde müşahede altına alındı

Eteğinin elektrikli sobaya temas etmesi sonucu alevlendi...

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgilere göre geçtiğimiz gün saat 07.30 sıralarında Aydınköy'de sakin Münise Koru (K-87) ikametgahında oturduğu bir sırada eteğinin elektrikli sobaya temas etmesi sonucu alevlendiği sırada orada bulunan oğlu tarafından fark edilerek yandığı esnada şans eseri söndürüldü.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan Münise Koru'nun vücudunda birinci ve ikinci dereceden yanıklar oluştuğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı fakat yoğun bakım ünitesinde müşahede altına alındığı öğrenildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor…