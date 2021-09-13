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Yoğun bakıma alınan 15 yaşındaki koronavirüs hastası entübe edildi

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Yoğun bakıma alınan 15 yaşındaki koronavirüs hastası entübe edildi
Yoğun bakıma alınan 15 yaşındaki koronavirüs hastası entübe edildi

Yoğun bakıma alınan 15 yaşındaki koronavirüs hastası entübe edildi

Obezite ve diyabeti bulunan 15 yaşındaki koronavirüs hastasının, yaşadığı oksijen sıkıntısı nedeniyle bu sabah entübe edildiği öğrenildi.

Hastanın durumunun kritik olduğu öğrenildi.

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