Yoğun bakıma alınan 15 yaşındaki koronavirüs hastası entübe edildi
Obezite ve diyabeti bulunan 15 yaşındaki koronavirüs hastasının, yaşadığı oksijen sıkıntısı nedeniyle bu sabah entübe edildiği öğrenildi.
Hastanın durumunun kritik olduğu öğrenildi.
Yoğun bakıma alınan 15 yaşındaki koronavirüs hastası entübe edildi
Obezite ve diyabeti bulunan 15 yaşındaki koronavirüs hastasının, yaşadığı oksijen sıkıntısı nedeniyle bu sabah entübe edildiği öğrenildi.
Hastanın durumunun kritik olduğu öğrenildi.
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