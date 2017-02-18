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Yoğun bakıma daha fazla dayanamadı

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Yoğun bakıma daha fazla dayanamadı
Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun eski çalışanlarından Mustafa Akalın dün gece hayatını kaybetti.

40 gün önce beyin kanaması geçirerek Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yoğun bakıma kaldırılan Mustafa Akalın daha fazla direnemeyerek dün gece 22.30 sıralarında hayata veda etti.

BRT’nin kurumsallaşması sürecinde özverili çalışmaları ile herkesin taktirini toplayan bir kişiliğe sahip olan Mustafa Akalın, kurumun ilk haber spikerlerinden biriydi.

85 yaşında hayata veda eden Mustafa Akalın’ın cenazesi yarın İsmail Safa Camiinde kılınacak öğle namazının ardından Lefkoşa kabristanlığında toprağa verilecek.

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