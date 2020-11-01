Kanal 7 ve TRT ekranlarında uzun yıllar program yapan 51 yaşındaki ünlü sunucu İkbal Gürpınar'ın koronavirüs sebebiyle yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Kötü haberi oğlu, yaptığı paylaşımla duyurmuştu.

Koronavirüs sebebiyle yoğun bakımda tedavi altına alınan İkbal Gürpınar'ın oğlu, ünlü sunucunun sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı. Oğlu, yaptığı son paylaşımla Gürpınar'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini bildirdi.