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Yoğun bakımda 3. gününe giren Başbakan Johnson'ın sağlık durumu düzelmeye başladı

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Yoğun bakımda 3. gününe giren Başbakan Johnson'ın sağlık durumu düzelmeye başladı
Yoğun bakımda 3. gününe giren Başbakan Johnson'ın sağlık durumu düzelmeye başladı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yeni tip koronavirüsün neden olduğu Covid-19 nedeniyle kaldırıldığı yoğun bakım ünitesinde üçüncü gününe girdi. Başbakan Johnson'ın sağlık durumunun düzelmeye başladığı açıklandı.

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak çarşamba günü yaptığı açıklamada, başbakanın yoğun bakımdaki yatağında oturmaya başladığını ve doktoruyla iletişime geçtiğini söyledi.

İngiltere Sağlık Bakanlığından daha önce yapılan yapılan açıklamada, "Başbakanın durumu stabil, kendisi şu an rahat ve ruhsal durumu iyi" ifadelerine yer verildi. Johnson'a daha önce oksijen verildiği ancak şu anda solunum cihazına bağlı olmadığı belirtildi.

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, Johnson'ın uzun süredir devam eden yüksek ateşi düşürüldü. Başbakana ülkenin önde gelen akciğer doktorlarından birinin baktığı belirtildi.

Londra'da kaldırıldığı hastanede tedavi gören 55 yaşındaki Johnson'ın tedaviye yanıt verdiği açıklandı.

Johnson 27 Mart'ta koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını ve kendini karantinaya aldığını duyurmuştu.

Sağlık durumu kötüleşen Johnson pazartesi günü St. Thomas Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesine kaldırılmıştı.

İngiltere hükümeti Covid-19 salgınına erken önlem alınmadığı nedeniyle eleştiri topladı. Johnson mart ayı başlarında insanlarla el sıkışmaya devam ettiğini söylemişti.

Başlangıçta uyguladığı "sürü bağışıklığı" yöntemini terk eden hükümet, iki hafta önce ülke çapında sokağa çıkma kısıtlamaları başlatmıştı.

Ülkenin Sağlık Bakanı Matt Hancock ve İngiltere Kraliyet ailesinden Prens Charles'ın da koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı bildirilmişti.

Geçtiğimiz temmuz ayında başbakan olarak göreve başlayan Johnson'ın kilo problemi dışında kronik bir sağlık sorunu olmadığı biliniyor.

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