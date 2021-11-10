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Yoğun Bakımda 6 Hasta İyileşmeyi Bekliyor

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Yoğun bakımdakilerin çoğu aşısız ya da aşısı tamamlanmamış hastalardan oluşuyor.
Yoğun Bakımda 6 Hasta İyileşmeyi Bekliyor

KKTC'de son günlerde vaka sayısında artış devam ediyor. Vaka sayısına paralel olarak yoğun bakımda yatan hasta sayısı da artıyor. Yoğun bakımdakilerin çoğu aşısız ya da aşısı tamamlanmamış hastalardan oluşuyor.

Acil Durum Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner'in yaptığı açıklamaya göre; Acil Durum Hastanesinde toplam 51 hasta tedavi görmekte. Yoğun bakımda toplam 6 hasta var. 3 hasta entübe, 1 hasta trakestomili, 2 hasta cpap ( basınçlı oksijen).

 Hastaların yaş aralığı 38- 89. 3 erkek - 3 kadın. Dünden beri sorulan soru,1 erkek hastanın hiv+ olduğu doğrumu. Evet doğru , gerekli ek önlemler de alınarak hem hiv+ ,hemde diğer hastaların tedavileri tüm titizlikle devam etmektedir.

3 HASTA ENTÜBE

4 erkek, 2 kadın hastanın yattığı acil durum hastanesi yoğun bakım servisinde 3 hasta entübe edildi. 3 hasta ise solunum destek ünitesine bağlandı.

EN GENÇ HASTA 38, EN YAŞLI HASTA 89 YAŞINDA

Yoğun bakımda Covid-19 tedavisi gören hastaların en genci 38, en yaşlısı 89 yaşında. Yoğun bakımdaki hastaların yaş dağılımı ve sağlık durumu ise şöyle:

89 Yaşında Kadın Hasta: Entübe 

64 Yaşında Erkek Hasta: Entübe 

38 Yaşında Erkek Hasta: Entübe 

83 Yaşında Kadın Hasta: Solunum destek ünitesine bağlı

74  Yaşında Kadın Hasta: Solunum destek ünitesine bağlı

62 Yaşında Erkek Hasta:  Solunum destek ünitesine bağlı

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