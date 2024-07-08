Yoğun bakımda... Balkondan düşerek yaralandı...

Polisten konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:
08.07.2024 tarihinde, saat 02:00 sıralarında, Lefkoşa’da Girne Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda sakin Abdullah Al MAMUN (E-27), kalmakta olduğu apartmanın dördüncü katındaki balkonunda bulunduğu sırada, dengesini kaybederek yaklaşık 12 metre yükseklikten zemine düşmesi sonucu ağır şekilde yaralanmıştır. Adı edilen kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, kaburga kemiklerinde kırık ve beyin kanaması teşhisi nedeniyle yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.
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