Yoğun bakımda yatan 6 hastanın 5'i entübe edildi.

4 erkek 2 kadın hastanın yattığı acil durum hastanesi yoğun bakım servisinde 4 hasta daha entübe edildi. Boylece toplamda 5 hasta entube edilmiş oldu.

Entübe edilen hastaların yaşları ve aşı durumları şöyle:

50 yaşındaki kadın hasta tek doz sinovac aşılı

79 yaşındaki kadın hasta aşısız

79 yaşındaki erkek hasta iki doz sinovac aşılı

37 yaşındaki erkek hasta tek doz sinovac aşılı

57 yaşındaki erkek hasta aşısız

74 yaşındaki erkek hasta iki doz sinovac aşılı

Entübe nedir, ne anlama geliyor sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. İlk corona virüs vakasının 11 Mart tarihinde ülkemizde görülmesinin ardından bazı tıp terimleri de hayatımıza girdi. Bu tıp terimleri arasında en fazla konuşulan isim entübe olarak biliniyor. Peki Entübe nedir ne anlama geliyor.

ENTÜBE NEDİR?

Entübasyon, solunumun veya solunum yolunun güvenliğinin bozulması ya da bozulma riskinin oluşması durumunda hava yolunun korunması, devamlı havalandırma sağlanması, gerekirse ilaç verilmesi amacıyla, suni solunuma geçmek için laringoskopi veya özel aparatlar yardımıyla solunum yoluna ağız ya da burun yoluyla özel bir tüp yerleştirilmesi işlemidir.

Kendi kendine yeterli soluk alamama durumu olarak da tanımlanabilen solnum yetmezlikli hastaları solunum cihazına bağlayabilmek için ağızdan nefes borusuna ulaşan bir boru takmak gerekir. Bu boru takma işlemine "entübasyon" denir.

Ayrıca pek çok ameliyatta, ameliyatı yapabilmek için hastayı uyutmak ve kaslarını gevşetici ilaçlar vermek gerekir. Bu ilaçlar hastanın kendi kendine nefes almasına engel olduğundan ameliyat süresince hastanın solunum cihazına bağlanması ve bunun için de entübe edilmesi gerekir.

ENTÜBE HASTA NE DEMEK?

Hasta normal solunumunu devam ettiremediği için suni solunum oluşturmak adına uygulanan entübe işlemi sonrası vakaya entübe hasta adı veriliyor. Entübe hastalar kendilerine bağlanan suni solunum ile birlikte nefes alıp verme işlemlerini gerçekleştiriyorlar.

Hastanın solunum yetmezliğine yol açan durumu ortadan kalkar veya hafifler, hasta kendi başına yeterli nefesi alır hale gelirse entübasyon işlemi sonlandırılabilir. Bu işleme de tıpta "ekstübasyon" adı verilir. Entübasyon süresi bazen çok uzayabilir.

Entübasyon, solunumun veya solunum yolunun güvenliğinin bozulması ya da bozulma riskinin oluşması durumunda hava yolunun korunması, devamlı havalandırma sağlanması, gerekirse ilaç verilmesi amacıyla, suni solunuma geçmek için laringoskopi veya özel aparatlar yardımıyla solunum yoluna (trakea) içine ağız ya da burun yoluyla özel bir tüp yerleştirilmesi işlemidir.

Halk arasında solunum yolunu açma olarak bilinen Entübasyon işleminde ilaç verilmesi amacıyla ya da suni solunuma geçmek için hastaya özel bir tüp yerleştirilmektedir. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın corona virüsü açıklamalarında kullandığı ‘Entübe’ kelimesi vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı.

ENTÜBASYON NEDİR, NASIL UYGULANIR?

Entübasyon, solunumun veya solunum yolunun güvenliğinin bozulması ya da bozulma riskinin oluşması durumunda hava yolunun korunması, devamlı havalandırma sağlanması, gerekirse ilaç verilmesi amacıyla, suni solunuma geçmek için laringoskopi veya özel aparatlar yardımıyla solunum yoluna (trakea) içine ağız ya da burun yoluyla özel bir tüp yerleştirilmesi işlemidir.

TREKEAL ENTÜBASYON NEDİR?

Acil hava yolu kontrolünün sağlanmasında baş çene pozisyonu, oral ve nazal airway yerleştirme yetersiz kalabilir. Bu durumda ileri hava yolu açma teknikleri uygulanmalıdır. İleri hava yolu açma teknikleri, trakeal entübasyon ve cerrahi hava yolu teknikleri şeklinde uygulanır.

Hava yolu açıklığının sağlanması ve sürdürülmesi amacıyla trakeaya tüp yerleştirilmesi işlemine trakeal entübasyon denir.

– Trakeal entübasyon uygulama amaçları

– Hava yolunu açmak ve açık tutmak

– Oksijen vermek

– Solunumu desteklemek ve kontrol altında tutmak

– Farenksteki katı ve sıvı maddelerin akciğerlere kaçmasını (aspirasyonu) önlemektir.

ENTÜBASYONDA KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER

Entübasyon işlemine başlamadan önce gerekli malzemenin hazır ve çalışır durumda olduğunun kontrolü şarttır. Bu amaçla bulundurulması gereken malzemeler; endotrakeal tüpler, tüp balonunun şişirilmesi için enjektör, tüp stilesi, laringoskop, aspiratör, maske ve ventilasyon olanağı (ambu balonu, anestezi makinesi vs.), oksijen kaynağı ile anestezik ve acil ilaçlardır.

Ayrıca özel durumlarda (zor entübasyon düşünülen vakalarda, servikal immobilizasyon, morbid obezite vs.) özel laringoskop (videolaringoskop gibi), tüp ve bronkoskop gerekebilir.