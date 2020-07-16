  • BIST 118.808
  • Altın 396,203
  • Dolar 6,8509
  • Euro 7,8167
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAPCR test ücretlerinde indirim!

Yoğun bakımdaki Kovid-19 hastalarının ölüm oranı pandemi başlangıcına kıyasla üçte bir azaldı

» »
Yoğun bakımdaki Kovid-19 hastalarının ölüm oranı pandemi başlangıcına kıyasla üçte bir azaldı
Yoğun bakımdaki Kovid-19 hastalarının ölüm oranı pandemi başlangıcına kıyasla üçte bir azaldı

Yeni tip koronavirüsün yol açtığı Kovid-19 hastalığından yoğun bakıma kaldırılan hastaların ölüm oranı, pandemi başlangıcından bu yana yaklaşık üçte bir oranında azaldı.

Bulgulara konuyla ilgili yayımlanmış farklı çalışmaların incelenmesi sonuca ulaşıldı.

Birleşik Krallık merkezli Anestezistler Derneği'nin hakemli dergisi Anaesthesia'da yayımlanan incelemede, Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika'da 10 binden fazla hastayı kapsayan 24 gözlemsel çalışma analiz edildi.

Bristol Ünviersitesi ve Royal United Hastanesi tarafından yapılan çalışma, Bristol Üniversitesi Fahri Profesörü Tim Cook'un yönetiminde yapıldı.

Çalışmada mart ayı sonunda yüzde 60 olan yoğun bakımdaki Kovid-19 hastalarının toplam ölüm oranının, mayıs sonunda yüzde 42'ye düştüğü bulundu.

Bu oranın Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika için önemli bir farklılık göstermediği belirtildi.

Çalışmanın yazarları yoğun bakımdaki Kovid-19 hastalarının ölüm oranındaki azalmanın birkaç sebebi olduğunun altını çizdi.

Bunlar arasında pandeminin başından beri ertelemeden klinik raporların yayımlanması sayesinde küresel düzeyde konu hakkında hızlıca bilgi sahibi olunması ve pandeminin başlangıcına nispeten yoğun bakım üniteleri üzerindeki baskının hafiflemesi ve şartların iyileşmesi sayıldı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 Vaka Sayısı 300 Bini Geçti16 Temmuz 2020 Perşembe 13:20
  • Arap Ülkelerinde Kovid-19 Kaynaklı Can Kayıpları ve Vaka Sayıları Arttı16 Temmuz 2020 Perşembe 13:00
  • Rusya'da Covid-19 vaka sayısı 753 bine yaklaştı16 Temmuz 2020 Perşembe 12:40
  • Arjantin ve Şili'de Kovid-19 Vakaları16 Temmuz 2020 Perşembe 11:35
  • İngiltere'de Kovid-19 Nedeniyle Ölenlerin Sayısı 45 Bini Geçti16 Temmuz 2020 Perşembe 11:35
  • İspanya'da Kovid-19 Vakaları Artışa Geçti16 Temmuz 2020 Perşembe 11:22
  • IMF: "Pandemi Yeni Bir Aşamaya Girdi"16 Temmuz 2020 Perşembe 10:59
  • Dünya genelinde Covid-19 tespit edilen kişi sayısı 13 milyon 700 bine yaklaştı16 Temmuz 2020 Perşembe 10:56
  • Dünyada ilk kez anne karnındaki bebekte corona virüs tespit edildi16 Temmuz 2020 Perşembe 10:46
  • Dünya Genelinde Tedavisi Devam Eden Kovid-19 Hasta Sayısı 5 Milyonu Aştı16 Temmuz 2020 Perşembe 10:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti