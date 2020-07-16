Yoğun bakımdaki Kovid-19 hastalarının ölüm oranı pandemi başlangıcına kıyasla üçte bir azaldı

Yeni tip koronavirüsün yol açtığı Kovid-19 hastalığından yoğun bakıma kaldırılan hastaların ölüm oranı, pandemi başlangıcından bu yana yaklaşık üçte bir oranında azaldı.

Bulgulara konuyla ilgili yayımlanmış farklı çalışmaların incelenmesi sonuca ulaşıldı.

Birleşik Krallık merkezli Anestezistler Derneği'nin hakemli dergisi Anaesthesia'da yayımlanan incelemede, Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika'da 10 binden fazla hastayı kapsayan 24 gözlemsel çalışma analiz edildi.

Bristol Ünviersitesi ve Royal United Hastanesi tarafından yapılan çalışma, Bristol Üniversitesi Fahri Profesörü Tim Cook'un yönetiminde yapıldı.

Çalışmada mart ayı sonunda yüzde 60 olan yoğun bakımdaki Kovid-19 hastalarının toplam ölüm oranının, mayıs sonunda yüzde 42'ye düştüğü bulundu.

Bu oranın Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika için önemli bir farklılık göstermediği belirtildi.

Çalışmanın yazarları yoğun bakımdaki Kovid-19 hastalarının ölüm oranındaki azalmanın birkaç sebebi olduğunun altını çizdi.

Bunlar arasında pandeminin başından beri ertelemeden klinik raporların yayımlanması sayesinde küresel düzeyde konu hakkında hızlıca bilgi sahibi olunması ve pandeminin başlangıcına nispeten yoğun bakım üniteleri üzerindeki baskının hafiflemesi ve şartların iyileşmesi sayıldı.