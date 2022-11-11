Yoğun sosyal medya kullanımı yalnızlığı artırıyor

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Sayar, sosyal medyanın insanların yalnızlığını artırdığını, bunun da depresyona neden olabildiğini söyledi.

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Sayar, ailede genetik rahatsızlığı olanların, çocukluk çağında travmaya maruz kalanların, bardağın boş tarafına bakanların depresyon için risk altında olduğunu söyledi.

“ZOR ZAMANLARA DÜŞTÜĞÜMÜZDE FARK EDİYORUZ”

Sosyal medya bağımlılığının da depresyona neden olabildiğini dile getiren Sayar, şöyle konuştu:

“Sosyal medya insanların yalnızlığını tırmandırıyor. Sosyal medyada kendimizi avuttuğumuzu sanıyoruz. Fakat oradakilerin gerçek bir dostluk olmadığını zor zamanlara düştüğümüzde fark ediyoruz. Sosyal medya insanlardaki narsisizmi de tırmandırıyor. Hepimiz beğenilmek, alkışlanmak istiyoruz. Bu da insanları tuhaf bir çembere hapsediyor. Daha fazla beğeni alabilmek için sosyal medyada daha fazla zaman geçiriyoruz. Daha fazla vakit geçirdikçe insanlardan daha fazla uzaklaşmış oluyorsunuz. Bunun sonucunda insanlar depresyona girebiliyor. Sosyal medya bağımlılığının depresyona yol açtığıyla ilgili yayınlar var. O yüzden hep kararında kullanımı öneriyoruz.”

Sosyal medyayı doğru kullanmak gerektiğinin altını çizen Sayar, “Biz akıllı aletlerin oyuncağı olmayalım, onları kontrol etmeyi bilelim. Onlar bizim oyuncağımız, kontrol ve irade bizde olsun” dedi.