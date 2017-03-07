YÖK Anadolu'da vakıf üniversitesi kurmayı kolaylaştırdı

Yükseköğretim Kurulunca vakıf üniversitesi kurulması için gerekli şartlarda yapılan değişiklikle üç yükseköğretim bölgesi için ayrı ayrı koşullar belirlendi.

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), vakıf üniversitesi kurulması için gerekli şartlarda değişiklik yapıldı. Buna göre, vakıf üniversitesi kurulabilmesi için üç yükseköğretim bölgesi için ayrı ayrı koşullar belirlendi. "C grubu" olarak adlandırılan vakıf yükseköğretim bölgeleri için büyükşehirler dışındaki il ve ilçeler seçildi. Bu bölgelerde kurulacak üniversiteler için vakıf mal varlığı değeri, diğer gruplara nazaran en düşük miktar olarak belirlendi ve birtakım kolaylıklar getirildi.

AA muhabirinin YÖK yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Türkiye'deki 71 vakıf yükseköğretim kurumunun 47'si İstanbul'da kurulmuş durumda. Bu yığılma ve mevcut talepler değerlendirilerek nitelik ve nicelik açısından "kalite ve sürdürülebilirlik" amacı ile "Vakıf Yükseköğretim Kurumları Kuruluş ve İşleyişine Dair Usul ve Esaslar"da değişiklik yapıldı.

"Üç bölge" kriteri getirildi

Daha önceki düzenlemede vakıf üniversitesi açılması için il bazında herhangi bir ayrım yapılmıyordu. YÖK Genel Kurulunda, vakıf üniversitelerinin kuruluşu için Türkiye genelinde üç yükseköğretim bölgesi belirlendi.

Bölgelerin belirlenmesinde, mevcut yükseköğretim kurumlarının niceliği, niteliği ve bölge nüfusu gibi kriterler dikkate alındı. Asgari mal varlığı ölçütleri ile birlikte birtakım yeni kriterler de getirildi.

YÖK'ün A grubu vakıf yükseköğretim bölgesi olarak belirlediği tek il İstanbul oldu. Kentte kurulacak vakıf yükseköğretim kurumları için vakıf mal varlığı bedeli diğer gruplara göre en yüksek oranda belirlendi.

B grubu vakıf yükseköğretim bölgesi olarak da İstanbul dışındaki büyükşehirler dikkate alınacak. Bu illerde kurulacak üniversiteler için vakıf mal varlığı değeri olarak A grubu bölgesinden daha az bir miktar belirlendi.

C grubu vakıf yükseköğretim bölgesi olarak ise büyükşehirler dışındaki il ve ilçeler seçildi. Buralarda kurulacak üniversiteler için vakıf mal varlığı değeri diğer gruplara nazaran en düşük miktar olarak belirlendi ve birtakım kolaylıklar sağlandı.

Vakıf üniversiteleri ülkenin bütününe yaygınlaşacak

Yeni düzenleme ile bölgesel tasnif yapılarak yükseköğretim kurumlarının ülkenin bütününe yaygınlaşması için özellikle İstanbul dışında üniversite kurmak isteyen vakıflara avantajlar sağlandı. Bu kapsamda Türkiye'de en fazla vakıf üniversitenin bulunduğu İstanbul'da yeni bir üniversite kurmak zorlaşacak, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirler dışındaki iller için ise kolaylaşacak.

Eğitime yaklaşımları en önemli kriter olacak

Vakıf yükseköğretim kurumlarının kuruluş dosyalarında daha ayrıntılı, gerçekçi, rasyonel fizibilite raporları istenecek.

Diğer belgelerin yanı sıra kurulması planlanan akademik birimler, öğretim elemanı ve üyesi ile öğrenci sayıları, gelir ve gider dengesini gösteren ayrıntılı bütçe, mali durumu gösterecek belgeler, açık ve kapalı alanlar, yurt, kütüphane, burs imkanları, öğrencilere sağlanacak sosyal olanaklar en az 5 yıllık süreyi kapsayacak şekilde belgelenecek.

Bu kapsamda, üniversite kuracak vakıfların sadece mal varlıkları değil eğitim ve öğretime ilişkin yaklaşımları en önemli kriter olacak.

Ek değişiklikler için çalıştay planlanıyor

YÖK tarafından yakın zamanda vakıf yükseköğretim kurumlarının durumlarının görüşüleceği bir çalıştay yapılmasının planlandığını belirten YÖK yetkilileri, yeni YÖK olarak nitelik ve nicelik açısından ülkenin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak bu tarz değişiklikleri yapmaya devam edeceklerinin altını çizdi.