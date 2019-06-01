Yok artık dedirtiyorlar!..

KKTC genelinde hayatlarını daha kolaylaştırmak ve işlerinin yanısıra alış verişlerini rahat yapabilmek için kendilerine sağlanan bazı kısıtlı olanaklara bazı vatandaşların engel koyması yok artık dedirtiyor.

Engelli vatandaşlarımız için ayrılan park yerlerine, park yapılmaması için yapılan her türlü yayınlara karşın, bazı vatandaşların duyarlılık göstermemesi tepki topluyor. Özellikle büyük marketler ve bazı devlet daireleri önündeki engelli park yerlerine engelsiz vatandaşların araçlarını park etmesi tepkinin büyümesine neden oluyor.

Metropol Süper Market ve bazı büyük süper market önündeki engelli park yerlerinin sürekli olarak engelsiz vatandaşlar tarafından kullanılması, engelli vatandaşların sıkıntı yaşamasına neden oluyor.

Bayram alış verişini Cuma gün yapmaya çalışan birçok engelli vatandaşımızın, Metropol önüne engelsiz vatandaşların park ettikleri araçları nedeniyle sıkıntı yaşadıkları öne sürülüyor. Engelli park yeri işgal edildiği için araçlarını park etmek için yer arayan engelli vatandaşların büyük sıkıntı yaşadıklarına vurgu yapılırken, engelsiz vatandaşların engelli park yerlerine araçlarını park etmemeleri ricasında bulunuyorlar.