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SON DAKİKAYÖK Başkanı açıkladı: İşte yeni üniversite sınav sistemi...

YÖK Başkanı açıkladı: İşte yeni üniversite sınav sistemi...

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YÖK Başkanı açıkladı: İşte yeni üniversite sınav sistemi...
YÖK Başkan Yekta Saraç üniversite giriş sisteminin değiştirileceğini söyledi. Saraç, sınavın bir hafta sonu başlayıp bitirileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki yeni akademik yıl açılışında konuşan Saraç, şöyle konuştu:

"Şu an uygulanmakta olan giriş sistemi iki aşamalı olarak gerçekleştirilmekte. Sınavların ilki mart, diğeri haziran ayında ve toplam 5 gün sürmektedir. Neredeyse 4 aya yayılan bu durum lise eğitimini olumsuz etkilemektedir. 

Yeni düzenlemeyle sınavı, bir hafta sonunda başlayıp, bitirmeyi planlamaktayız. 18 puan türünde azaltmaya gidiyoruz.

TÜRKÇE VE MATEMATİK BU SINAVIN MERKEZİNDE OLACAK

Bunlar çok az sayıda adayın girdiği dil puanı dışında temel olarak sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan türleri olacak. Fakat her bir puan türünde temel Türkçe ve temel matematiğin katkısı bulunacak.

Yeni sistemde önemli bir değişiklik de Türkçe ve matematik bu sınavın merkezinde olacak.

Sorular yine müfredattan olacak. 

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