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FLAŞ HABERTürkiye'de BASKIN Seçim ...İşte o tarih

YÖK Başkanı Saraç: “Sınav ertelendi, bu hususta öğrenciler şanslı"

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Prof. Dr. Yekta Saraç, "Seçim tarihi öne alındığında bizim de kamu yararını gözeterek YÖK olarak buna göre bir düzenleme yapmamız icap ediyordu. O nedenle bu düzenleme gerçekleşti." dedi.
YÖK Başkanı Saraç: “Sınav ertelendi, bu hususta öğrenciler şanslı"

Doğu Anadolu Projesi Bölgesi Üniversiteler Birliği Çalıştayı ile Bilimsel Teşvik Ödülleri Töreni"ne katılmak üzere Erzurum'a gelen Saraç, Valiliği ziyaret ederek Vali Seyfettin Azizoğlu ile bir süre görüştü.
YÖK Başkanı Saraç, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Erzurum'da önemli iki üniversite bulunduğunu söyledi.

"SINAV ERTELENDİ, BU HUSUSTA ÖĞRENCİLER ŞANSLI"

Atatürk Üniversitesinin öğrenci sayısı bakımından ve bölgeye hitap etmesi açısından ülkede üst sıralarda bulunduğunu ifade eden Saraç, "Erzurum eğitim öğretim açısından bir huzur mekanı." diye konuştu.
Saraç, bir gazetecinin 24 Haziran'da yapılacak seçimlerle aynı tarihe denk gelen YKS'nin tarihindeki değişiklik yapıldığını hatırlatması üzerine Saraç, "Seçim tarihi öne alındığında bizim de kamu yararını gözeterek YÖK olarak buna göre bir düzenleme yapmamız icap ediyordu. O nedenle bu düzenleme gerçekleşti. Burada en şanslı olan husus öğrencilerimizin bundan istifade etmeleri. Bu hususa da işaret etmek lazım. Öğrencilerimiz bir hafta daha kazandı diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malatya'da Turgut Özal Üniversitesi yapılacağı müjdesini verdiğinin hatırlatılması ve çalışmaların ne aşamada olduğu sorusuna Saraç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya'da bu yönde bir çalışma yapılmasını bir süre önce kendilerine ilettiği yanıtını verdi.
Çalışma için ön hazırlıklarını tamamladıklarını aktaran Saraç, "Bu bir yasama süreciyle nihayet bulacak bir işlem. Ama biz hazırlıklarımızı yaptık." diye konuştu.

Ziyarette, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı da hazır bulundu.

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