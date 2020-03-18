YÖK Başkanı Saraç: Üniversitelerde uzaktan eğitim 23 Mart'ta başlayacak

YÖK Başkanı Yekta Saraç, imkana sahip üniversitelerde uzaktan eğitim sürecinin 23 Mart'ta başlayacağını duyurdu. Saraç, "Bu kapasiteye sahip olmayan üniversiteler için de 23 Mart’ta açık ders malzemeleri havuzu açılacak" dedi.
YÖK, uzaktan eğitim için çalışma başlattı. Konuyla ilgili YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- 123 üniversitemizde Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM) bulunmaktadır. Altyapı konusunda eksiği olan üniversitelerimizin ihtiyaçları da YÖK koordinasyonunda diğer üniversitelerle işbirliği içerisinde giderilecektir. Bu istikamette de planlamalarımız vakit geçirilmeksizin hayata geçirilecektir.
- 23 Mart'ta uzaktan eğitim kapasitesine sahip üniversitelerimizde dijital imkanlarla uzaktan öğretim süreci başlayacak. Bu kapasiteye sahip olmayan üniversiteler için de 23 Mart'ta açık ders malzemeleri havuzu açılacaktır.
- (Üniversitelerde vizelerin online yapılması) Bu hususu üniversitelerin kendi karar süreçlerinde, kendi şartları içerisinde sürdürmelerinin doğru olduğunu düşünüyoruz.
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