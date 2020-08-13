YÖK Başkanı Saraç Üniversitelerden 1 Ekimden sonra başlayacak şekilde Akademik takvimleri planlamasını istedik

YÖK, "Üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamaları istenmiştir. Salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programlar için yapılacak olan uygulamalara yönelik hususlarda üniversitelerimizin ilgili kurulları karar verecektir" açıklaması yaptı.
1- Sevgili öğrencilerimizden ve velilerimizden üniversitelerimizdeki yeni eğitim öğretim dönemine ilişkin sıklıkla sorular almakta idik. Kamuoyunu bilgilendirme amacıyla konuya ilişkin yaptığımız açıklama: https://t.co/JZYsTqMsJO— M. A. Yekta Saraç (@yekta_sarac) August 13, 2020
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