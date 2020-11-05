YÖK Başkanı Saraç:Pandemide yurt dışından Türkiye'deki üniversitelere usulsüz yatay geçişler yapıldı

Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın üniversite sınavlarında ilk 1000'e girenlerden yurt dışındaki üniversitelere kayıt yaptıranlara, pandemi koşulları nedeniyle "Türkiye'deki üniversitelere yatay geçiş olanağı" tanınmasına ilişkin uygulamaya dayanılarak bazı yerlerde usulsüz yatay geçiş yapıldığını doğrulaması konusu Meclis'e taşındı. HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yanıtlaması için verdiği soru önergesinde, "Bakanlığınız tarafından mevzuata aykırı haraket eden üniversiteler hakkında bir soruşturma açılacak mıdır?" diye sordu.

HDP Batman Milletvekili Dr. Necdet İpekyüz 'ün "üniversite sınavında 700-800 bininci sırada üniversite kazanıp, yurt dışında tıp fakültesine kayıt yaptıranların daha sonra Türkiye'deki özel üniversitelere yatay geçiş yaptığı" iddiasını doğrulayan Saraç, "Gelenlerle ilgili, mevzuata aykırı olanların kaydının silinmesi ile ilgili üniversitelere yazdık ama şöyle bir şey oluyor: Kayıt olduktan sonra idare mahkemeleri 'O bir müktesep haktır' diyor. Maalesef böyle de bir durum var" dedi.

Konunun ortaya çıkmasının ardından Bakan Ziya Selçuk'un yanıtlaması için TBMM'ye soru önergesi veren HDP'li İpekyüz, şu soruları sordu:

Bakanlığınız tarafından mevzuata aykırı haraket eden üniversiteler hakkında bir soruşturma açılacak mıdır?

Yukarıda bahsi geçen uygulamanın Anayasa’nın ‘eğitimde fırsat eşitliği’ ilkesine aykırı olması dolaysıyla ortaya çıkan mağduriyetlerin giderilmesine ilişkin Bakanlığınızca bir çalışma yapılacak mıdır?

Bu şekilde hangi ülkelerin hangi fakültelerinden, kaç öğrenci, hangi üniversitelerin hangi fakültelerine yatay geçiş yapmıştır?

Yatay geçiş yapan öğrencilerin YKS puanları ve yatay geçiş yaptıkları fakültelerin taban puanları kaçtır?

Saraç, yurt dışından yatay geçiş yapanların olduğunu doğruladı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un ardından YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç da milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Komisyonda HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, "Türkiye'de üniversite sınavlarında 700 bin, 800 bininci olup yurt dışında tıp fakültesi, diş hekimliği gibi bölümlere kayıt yaptıranların pandemi gerekçesiyle Türkiye'de özel okullara kayıt yaptırdığını" söyledi.

İddiayı doğrulayan Saraç, "700-800 bininci" ifadesinin "iyimser" bir rakam olduğunu belirterek daha alt sıralarda olup da yurt dışından yatay geçiş yapan öğrenciler olduğu, ancak mahkeme kararlarının "kazanılmış hak" kararları nedeniyle bir şey yapamadıklarını anlattı:

"O nasıl kaynaklandı? Pandemi döneminde yurt dışında okuyan öğrencilerimiz ilk binde ise onların doğrudan geçişiyle ilgili bir karar almıştık. Bütün bu düzenlemeler, kanunlar ve mevzuatlar zaten dürüstlük esasında yapılır. Fakat fark ettik ki çok hızlı bir şekilde oraya kayıt yaptırıp yatay geçişle tekrar Türkiye'ye dönme yoluna giriyorlar.

"Dolayısıyla üniversitelere verdiğimiz o yetkide bir kısıtlamaya yeniden gitme durumumuz söz konusu oldu, uyarı yazdık ettik ama üniversitelerin yürüttüğü bir işlem. Gelenlere ne yapacaksınız? Gelenlerle ilgili, mevzuata aykırı olanların kaydının silinmesi ile ilgili üniversitelere yazdık ama şöyle bir şey oluyor: Kayıt olduktan sonra idare mahkemeleri 'O bir müktesep haktır' diyor. Maalesef böyle de bir durum var."