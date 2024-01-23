  • BIST 7950.06
  • Altın 1970
  • Dolar 30.2723
  • Euro 32.8081
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKANetanyahu şartları reddettikten sonra Hamas, rehinelerin evlerine dönme "ihtimali yok" dedi

Yok böyle zorbalık! Kaçırdılar, soydular, darp ettiler...

» »
Lefkoşa’da meydana gelen “zorla insan Kaçırma, soygun, araç içinden sirkat, ciddi darp ve darp” suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar N.H.N ve A.S.B mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Yok böyle zorbalık! Kaçırdılar, soydular, darp ettiler...

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Nevzat Gün olayla ilgili bulguları aktardı.

Gün 11 Ocak 2024 tarihleri ile 23:00 06:50 saatleri arasında Lefkoşa Göçmenköy’de zanlılar N.H.N VE G.S.B ve kimliği meçhul 2 erkek şahısın, Lefkoşa'da sakin C.S.O’nun rızası hilafına konu ikametgahtan çıkmasına izin vermeyerek zorla insan kaçırma suçunu işledikleri sırada tasarrufundaki Iphone marka 8 plus model pembe renk cep telefonu N.H.N tarafından alınarak akabinde, G.S.B tarafından hennessey marka içki şişesi ile müşteki C.S.O’nun anlının sol kısmına vurup ciddi şekilde darp ettiğini söyledi.

Polis akabinde aranmakta olan diğer şahıslar tarafından müştekinin tahtadan mamül süpürge sapı ile sırtına vurmak sureti ile darp ederek konu cep telefonunu adı edilenin elinden alıp, konu telefonun içinde bulunan UBA isimli banka uygulamasından 120.000 TL nakit parayı kendi hesaplarına göndererek soygun suçunu işledikleri yönünde aleyhlerinde şikâyet olduğunu söyledi.

Polis zanlıların daha sonra konu ikametgahın önünde kilitsiz vaziyette park halinde bulunan müştekiye ait SN 277 plakalı Mercedes marka aracın evraklarını ön yolcu koltuğu önünde bulunan torpido gözünden almak sureti ile araç içinden sirkat suçunu da işlediklerini aktardı.

Polis memuru Nevzat Gün yapılan şikayet üzerine 12 Ocak 2024 tarihinde Göçmenköy adresinde mahkeme emri gereği yapılan aramada N.H.N'nin tespit edildiğini ve huzurunda gerçekleştirilen arama neticesinde bahse konu kırık süpürge sapi, hennessey marka içki şişesi, müştekiye ait araç evrağı ile yine müştekiye ait Iphone 8 plus marka cep telefonu bulunarak emare olarak alındığını ve zanlılar N.H.N ve G.S.B’nin derdest emri gereği tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Polis mesele ile ilgili olarak zanlıların etki edebileceği soruşturmanın tamamlandığını söyleyerek üç ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlıların üç ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz  tutuklu kalmasına emir verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cami kapısında yaşamını yitirdi... Ölüm nedeni açıklandı23 Ocak 2024 Salı 14:27
  • Rum polisinden Akan Kürşat’la ilgili açıklama23 Ocak 2024 Salı 14:16
  • Ertuğruloğlu: Irfan Siddiq, Rum tarafına yaranmak için Kıbrıs Türkü’ne hakaret ediyor23 Ocak 2024 Salı 14:14
  • Nüfus Kayıt Dairesi Müdürlüğü’ne Nurcan Kutay atandı23 Ocak 2024 Salı 14:13
  • Üstel: Akdeniz'deki ve Mavi Vatan'daki söz hakkımız daha çok olacak23 Ocak 2024 Salı 13:57
  • Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi Kurulumu Projesi'nde imzalar atıldı23 Ocak 2024 Salı 13:03
  • Başkan Uluçay açıkladı: 1 Yılda toplam 99 Milyon 215 Bin TL borç kapandı23 Ocak 2024 Salı 12:24
  • En fazla yağış metrekareye 56 kg ile Alevkaya’da kaydedildi23 Ocak 2024 Salı 11:49
  • KTÖS Sordu:.. "Siyasiler ve bürokratlar soruşturmadan muaf mıdır?"23 Ocak 2024 Salı 11:37
  • İç parazit görülen av hayvanları tüketilebilir mi? Avcılık Federasyonu'ndan açıklama geldi...23 Ocak 2024 Salı 11:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti