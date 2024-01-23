Yok böyle zorbalık! Kaçırdılar, soydular, darp ettiler...

Lefkoşa’da meydana gelen “zorla insan Kaçırma, soygun, araç içinden sirkat, ciddi darp ve darp” suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar N.H.N ve A.S.B mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Nevzat Gün olayla ilgili bulguları aktardı.

Gün 11 Ocak 2024 tarihleri ile 23:00 06:50 saatleri arasında Lefkoşa Göçmenköy’de zanlılar N.H.N VE G.S.B ve kimliği meçhul 2 erkek şahısın, Lefkoşa'da sakin C.S.O’nun rızası hilafına konu ikametgahtan çıkmasına izin vermeyerek zorla insan kaçırma suçunu işledikleri sırada tasarrufundaki Iphone marka 8 plus model pembe renk cep telefonu N.H.N tarafından alınarak akabinde, G.S.B tarafından hennessey marka içki şişesi ile müşteki C.S.O’nun anlının sol kısmına vurup ciddi şekilde darp ettiğini söyledi.

Polis akabinde aranmakta olan diğer şahıslar tarafından müştekinin tahtadan mamül süpürge sapı ile sırtına vurmak sureti ile darp ederek konu cep telefonunu adı edilenin elinden alıp, konu telefonun içinde bulunan UBA isimli banka uygulamasından 120.000 TL nakit parayı kendi hesaplarına göndererek soygun suçunu işledikleri yönünde aleyhlerinde şikâyet olduğunu söyledi.

Polis zanlıların daha sonra konu ikametgahın önünde kilitsiz vaziyette park halinde bulunan müştekiye ait SN 277 plakalı Mercedes marka aracın evraklarını ön yolcu koltuğu önünde bulunan torpido gözünden almak sureti ile araç içinden sirkat suçunu da işlediklerini aktardı.

Polis memuru Nevzat Gün yapılan şikayet üzerine 12 Ocak 2024 tarihinde Göçmenköy adresinde mahkeme emri gereği yapılan aramada N.H.N'nin tespit edildiğini ve huzurunda gerçekleştirilen arama neticesinde bahse konu kırık süpürge sapi, hennessey marka içki şişesi, müştekiye ait araç evrağı ile yine müştekiye ait Iphone 8 plus marka cep telefonu bulunarak emare olarak alındığını ve zanlılar N.H.N ve G.S.B’nin derdest emri gereği tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Polis mesele ile ilgili olarak zanlıların etki edebileceği soruşturmanın tamamlandığını söyleyerek üç ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlıların üç ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.