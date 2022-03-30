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YÖK Denetleme Kurulu Başkanı Köseoğlu, YÖDAK Başkanı Avcı’yı Ziyaret Etti

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Görüşmede, Yükseköğretim kurumlarında yapılacak denetimlerde YÖK’ün güçlü teknik altyapısı ve insan kaynaklarının YÖDAK için gerekli desteği vermesi ile detaylı denetim sisteminin oluşturulması görüşüldü. 
YÖK Denetleme Kurulu Başkanı Köseoğlu, YÖDAK Başkanı Avcı’yı Ziyaret Etti

KKTC’de temaslarda bulunan Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Denetleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, KKTC Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı’yı ziyaret etti.

YÖDAK’tan yapılan açıklamaya göre, YÖK ve YÖDAK arasında güçlü bir iş birliğinin geliştirilmesi için yapılacak çalışmalar ve YÖK’ün altyapısı, bilgi birikimi, insan kaynakları ve teknolojilerinin YÖDAK çalışmalarına destek sağlaması konuları ele alındı.

Görüşmede, Yükseköğretim kurumlarında yapılacak denetimlerde YÖK’ün güçlü teknik altyapısı ve insan kaynaklarının YÖDAK için gerekli desteği vermesi ile detaylı denetim sisteminin oluşturulması görüşüldü. 

Görüşmede ayrıca YÖDAK Başkanı Prof. Dr Turgay Avcı, KKTC üniversitelerinin ve akademisyenlerinin yaşadığı sıkıntıları aktararak, özellikle KKTC’de alınan doçent ünvanının YÖK tarafından kabul edilmesi için birlikte her türlü çalışma ve incelemeye hazır olduklarını belirtti.  

Görüşmede, üniversitelere en kaliteli hizmetin sağlanmasına dair bir çok konuya da yer verildi.

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