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YÖK, Kıbrıslı Türk öğrencileri, GCSE ve A Level sınav sonuçları ile Türkiye’deki üniversitelere kabul etmeyecek

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YÖK, Kıbrıslı Türk öğrencileri GCSE ve A Level sınav sonuçları ile Türkiye’deki üniversitelere kabul etmekten vazgeçti.
YÖK, Kıbrıslı Türk öğrencileri, GCSE ve A Level sınav sonuçları ile Türkiye’deki üniversitelere kabul etmeyecek

YÖK, Kıbrıslı Türk öğrencileri GCSE ve A Level sınav sonuçları ile Türkiye’deki üniversitelere kabul etmekten vazgeçti.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), GCE ve A Level sınav sonuçlarının Türkiye’deki üniversiteler tarafından üniversite giriş kriteri olmaktan çıkarılmasıyla YÖK’ün Kıbrıslı Türk öğrencileri GCSE ve A Level sınav sonuçları ile Türkiye’deki üniversitelere kabul etmekten vazgeçmesini “Kıbrıslı Türklere uygulanan bir ambargo” olarak değerlendirdi.

Sendika Genel Sekreteri Şener Elcil yazılı açıklamasında, Eğitim Bakanı’nın Ankara’ya yaptığı son ziyarette, sorunu çözmek için yaptığı girişimlerden sonuç alınamadığını kaydetti.

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkması ile İngiltere’de eğitim almanın maddi olarak imkansız hale geldiğine de dikkat çeken Elcil, “Her fırsatta Kıbrıs Türk toplumunun haklarının korunmasından bahseden Türkiye yöneticilerinin Kıbrıslı Türklere yönelik Türkiye’nin eğitim ambargosu uygulamalarına nasıl bir açıklama getireceklerini merakla beklemekteyiz” dedi.

CTP: “YÖK kararı Kıbrıslı Türk öğrencileri için yıkım”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) yükseköğretimde Türkiye üniversitelerinin YÖK kararı uyarınca, 2022 yılı itibariyle yabancı uyruklu öğrenci statüsündeki öğrencileri Merkezi Yurt dışından Öğrenci Sınavı (MYÖS) ile alacağına dikkat çekti, Türkiye üniversitelerine girişte GCE-A Level sonuçlarının ortadan kaldırılmasının Kıbrıslı Türk öğrenciler için “yıkım” olarak niteledi.

CTP’den yapılan açıklamada, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın bu konu hakkında bir adım atmaması eleştirilerek, “Gelişmelere duyarsız, geleceğe dair planı olmayan bu zihniyet, eğitim sistemini tepeden tırnağa bilinmezliğe, öğrencileri de kendi kaderine terk etti” denildi

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