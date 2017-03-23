YÖK Müzik Üniversitesi için arama konferansı düzenleyecek

YÖK, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde kurulacak 'Müzik Üniversitesi' için Nisan ayında bir arama konferansı düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde kurulacak olan “Müzik Üniversitesi” için ilk adım olarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca (YÖK) bir arama konferansı düzenlenecek.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, düzenlenecek olan konferansa, üniversitelerin Müzik ve Sahne Sanatları Fakülteleri ve Eğitim Fakültelerinde görev yapan Müzik ve Müzik Eğitimi bölüm başkanları, akademisyenler, konservatuvarlarda alanında çalışma yapan sanatçı ve öğretim elemanları ve Türk Din Musikisi ile ilgili bölümlerin öğretim elemanları katılacak.

5 Nisan’da Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek konferansla, müzik alanındaki akademisyen, öğretim elemanları ve sanatçıların geniş bir perspektif ve zengin birikimleriyle Müzik Üniversitesi’ni tüm yönleriyle tartışılmasına imkân sağlanması amaçlanıyor.