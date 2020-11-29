“Yok Olan Duvar” Lefkoşa’da Sarayönü’nde sergileniyor

Almanya’nın Avrupa Konsey Başkanlığı dönemi vesilesiyle Goethe Enstitüsü tarafından hazırlanan “Yok Olan Duvar” interaktif enstalasyonu, Lefkoşa’da Sarayönü’nde Dikilitaş yanında sergileniyor.

Dün başlayan etkinlik, bugün de 11.00-20.00 saatleri arasında devam edecek.

Üzerlerinde çeşitli sanatçı ve düşünürlerden, şarkı sözlerinden, filmlerden, romanlardan ve felsefi eserlerden seçilen 140 popüler sözün yer aldığı 14 farklı dilde yazılmış 6 bin ahşap bloktan oluşan "Yok Olan Duvar" enstalasyonunu ziyaret edenler, dünyadaki dilsel ve entelektüel çeşitliliği hissediyor.

Ziyaretçiler, enstalasyondaki ahşap bloklardan alarak hatıra saklayabiliyor. Alıntı bloklarının yavaş yavaş alınarak kaybolmasıyla duvarın da tamamen yok olacağı proje, toplulukları, halkları ve sıradan insanları birbirinden ayıran duvarların eğer hep birlikte uğraş verilirse yine yok olabileceklerini sembolik olarak görünür kılmayı amaçlıyor.

Enstalasyon, Kıbrıs’la eş zamanlı olarak Belçika, Almanya, Hollanda, İngiltere/ Kuzey İrlanda, Litvanya, İspanya, İtalya, Yunanistan ve Polonya'da da gösteriliyor. İnteraktif duvar enstalasyonu “Yok Olan Duvar”, mimar ve mühendis Werner Sobek tarafından gerçekleştirilen ve Goethe-Institut’un girişimiyle başlatılan bir atölye sırasında ortaya çıkan Maria Yablonina’nın bir fikrine dayanıyor.

Lefkoşa’da Sarayönü’ndeki Yok Olan Duvar’ın sunumuna besteci Nektarios Rodosthenous'un ses enstalasyonu eşlik ediyor.