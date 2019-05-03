YÖK: "Rutin bir teknik çalışma yaptık, diploma denkliklerinde sorun yok"

Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK), internet sitesinden yaptığı açıklamayla diploma denklikleriyle ilgili bir sorun olmadığını duyurdu.

YÖK’ün açıklaması şöyle:

“YÖKSİS üzerinde yapılan “teknik bir analiz, güncelleme çalışması” neticesinde yaşanan “rutin bir kapatma” işlemine ilişkin bazı yanlış anlaşılmalar olduğunu tespit edilmiştir.

Bilindiği üzere YÖKSİS, sürekli güncellenen bir program olduğundan bazı teknik çalışmalar, analizler veya güncellemeler esnasında sistem kısa süreli ve kademeli, bütün veya lokal olarak kapatma durumunda kalınmaktadır.

Yine böyle bir güncelleme, teknik analiz çalışması yapılırken sistemde yaşanan kapanma, bilgilerin görülememesi durumu farklı bir şekilde algılanıp, bir sorun varmış gibi anlaşılmıştır.

YÖKSİS üzerinde geçmişte verilen diploma denklikleri ile ilgili herhangi bir sorun bulunmadığını önemle belirtmek isteriz.

Yapılan rutin, teknik çalışmamız sona ermiş olup, sistem tekrar eski haline gelmiştir.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz”