YÖK, Suriyeli üniversite öğrencisi sayısını açıkladı

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Başkanı Prof.Dr. Yekta Saraç, Türkiye'de 15 bine yakın Suriyeli öğrencinin üniversitelerde öğrenim gördüğünü söyledi.

YÖK Başkanlığı tarafından Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 'Türk Yükseköğretim Sisteminde Suriyeli Öğrenciler Uluslararası Konferansı' başladı. Hatay Valisi Erdal Ata, MEB Müsteşar Yardımcısı ve Suriyeli öğrenci sayısının çok olduğu 50 üniversitenin rektörüyle, eğitim bursu sağlayan uluslararası yardım kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı konferansın açılışında konuşan YÖK Başkanı Prof.Dr. Yekta Saraç, Türkiye'deki 6-18 yaş grubundaki 1 milyon 300 bini aşkın Suriyeli nüfusun yaklaşık 500 bininin eğitim sistemine dahil edildiğini kaydetti.

Bunların 186 bini okullarımızda çocuklarımızla beraber, diğerleri ise geçici eğitim merkezlerinde eğitim görmektedir. Bakanlık tüm Suriyeli çocukların okullarımızda kardeşleriyle birlikte eğitim görmeleri için çalışmalarını sürdürmektedir. Öğrencilerin temel sorunu olan dil engelini aşabilmek ve onları sisteme dahil edebilmek için bazı üniversitelerimize misyon verildi. Bu çerçevede Çukurova, Gaziantep, Kahramanmaraş Sütçü İmam, Kilis 7 Aralık, Harran, Mersin, Mustafa Kemal ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitelerinde, yurtdışından öğrenci kabulü çerçevesinde öğretim dili Türkçe veya yabancı dille daha esnek bir şekilde program açabilmeleri için bir dizi mevzuat değişikliği yapıldı. Ayrıca bu ülkelerin öğrencileri içinde bulundukları durumdan ötürü denklik almış oldukları eğitim düzeyinin belirlenmesi de dahil, resmi belge teminiyle ilgili yaşadıkları sorunlara yönelik kolaylaştırıcı bir dizi tedbir de alındı.

2016-2017 akademik yılı itibariyle Türkiye'deki üniversitelerde 15 bine yakın Suriyeli öğrenci okumakta. Bunların yaklaşık 5 bini kız öğrendi. Ayrıca bu öğrencilerin 2 bine yakını vakıf üniversitelerinde eğitim almaktadır. Bugün ulaşılan öğrenci sayısı üniversitelerimizdeki Suriyeli öğrenci sayısının giderek arttığının göstergesidir. 2014-2015'te 5 bin civarında olan sayı, geçen yıl 10 bine yaklaştı, bu yıl ise 15 bine ulaştı. Bu artan temayül önümüzdeki sene yine de devam edecek. Gururla söylemek istiyorum ki tüm üniversitelerimiz Suriyeli gençlerin eğitimi için çalışmakta. Türkiye haritasının her noktasında eğitim alan öğrencilerimiz mevcut.

Bu arada Suriyeli öğrencilerin en fazla olduğu üniversiteleri açıklayan Saraç, ilk sırada Gaziantep Üniversitesi'nin, ardından İstanbul Üniversitesi'nin geldiğini belirterek 3'üncü sırayı ise şaşırtıcı şekilde Karabük Üniversitesi'nin aldığını aktardı.