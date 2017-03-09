 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.418
  • Altın 145,511
  • Dolar 3,7489
  • Euro 3,9674
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAKürtaj Davası kararı ertelendi!

YÖK, Suriyeli üniversite öğrencisi sayısını açıkladı

»
YÖK, Suriyeli üniversite öğrencisi sayısını açıkladı
Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Başkanı Prof.Dr. Yekta Saraç, Türkiye'de 15 bine yakın Suriyeli öğrencinin üniversitelerde öğrenim gördüğünü söyledi.

YÖK Başkanlığı tarafından Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 'Türk Yükseköğretim Sisteminde Suriyeli Öğrenciler Uluslararası Konferansı' başladı. Hatay Valisi Erdal Ata, MEB Müsteşar Yardımcısı ve Suriyeli öğrenci sayısının çok olduğu 50 üniversitenin rektörüyle, eğitim bursu sağlayan uluslararası yardım kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı konferansın açılışında konuşan YÖK Başkanı Prof.Dr. Yekta Saraç, Türkiye'deki 6-18 yaş grubundaki 1 milyon 300 bini aşkın Suriyeli nüfusun yaklaşık 500 bininin eğitim sistemine dahil edildiğini kaydetti.

  • Bunların 186 bini okullarımızda çocuklarımızla beraber, diğerleri ise geçici eğitim merkezlerinde eğitim görmektedir. Bakanlık tüm Suriyeli çocukların okullarımızda kardeşleriyle birlikte eğitim görmeleri için çalışmalarını sürdürmektedir. Öğrencilerin temel sorunu olan dil engelini aşabilmek ve onları sisteme dahil edebilmek için bazı üniversitelerimize misyon verildi. Bu çerçevede Çukurova, Gaziantep, Kahramanmaraş Sütçü İmam, Kilis 7 Aralık, Harran, Mersin, Mustafa Kemal ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitelerinde, yurtdışından öğrenci kabulü çerçevesinde öğretim dili Türkçe veya yabancı dille daha esnek bir şekilde program açabilmeleri için bir dizi mevzuat değişikliği yapıldı. Ayrıca bu ülkelerin öğrencileri içinde bulundukları durumdan ötürü denklik almış oldukları eğitim düzeyinin belirlenmesi de dahil, resmi belge teminiyle ilgili yaşadıkları sorunlara yönelik kolaylaştırıcı bir dizi tedbir de alındı.
  • 2016-2017 akademik yılı itibariyle Türkiye'deki üniversitelerde 15 bine yakın Suriyeli öğrenci okumakta. Bunların yaklaşık 5 bini kız öğrendi. Ayrıca bu öğrencilerin 2 bine yakını vakıf üniversitelerinde eğitim almaktadır. Bugün ulaşılan öğrenci sayısı üniversitelerimizdeki Suriyeli öğrenci sayısının giderek arttığının göstergesidir. 2014-2015'te 5 bin civarında olan sayı, geçen yıl 10 bine yaklaştı, bu yıl ise 15 bine ulaştı. Bu artan temayül önümüzdeki sene yine de devam edecek. Gururla söylemek istiyorum ki tüm üniversitelerimiz Suriyeli gençlerin eğitimi için çalışmakta. Türkiye haritasının her noktasında eğitim alan öğrencilerimiz mevcut.

Bu arada Suriyeli öğrencilerin en fazla olduğu üniversiteleri açıklayan Saraç, ilk sırada Gaziantep Üniversitesi'nin, ardından İstanbul Üniversitesi'nin geldiğini belirterek 3'üncü sırayı ise şaşırtıcı şekilde Karabük Üniversitesi'nin aldığını aktardı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Ödüllü soruyu çözen çıkmadı07 Mart 2017 Salı 15:06
  • YÖK Anadolu'da vakıf üniversitesi kurmayı kolaylaştırdı07 Mart 2017 Salı 12:37
  • Çavuşoğlu: “UFÜ, güçlü kadrosuyla gelecek vaat eden bir üniversite”03 Mart 2017 Cuma 15:14
  • YGS 12 Mart’ta yapılacak03 Mart 2017 Cuma 13:23
  • Sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınava alınmayacak03 Mart 2017 Cuma 12:31
  • Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı hayatını kaybetti02 Mart 2017 Perşembe 12:19
  • DAÜ iletişim mezunları sektördeki deneyimlerini öğrencilerle paylaştı01 Mart 2017 Çarşamba 15:25
  • Nabi Avcı: İlerleme teknoloji fetişizmine yol açabiliyor01 Mart 2017 Çarşamba 15:24
  • DAÜ’den önemli bir eğitimci /sosyal girişimci geçti01 Mart 2017 Çarşamba 15:23
  • DAÜ’de kariyer fuarı düzenlendi01 Mart 2017 Çarşamba 13:29
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti