YÖK: Yükseköğretimde Uzaktan Öğretimle Verilebilecek Ders Oranı Yüzde 40'a Çıkarıldı

Saraç, YÖK'te basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede "yeni normal" dönemde, yükseköğretim sistemini yarınlara, üniversiteleri küresel değişim ve yeni döneme hazırlayabilmek, uluslararası rekabete sokabilmek için bazı yenilikçi düzenlemeler yaptıklarını belirtti.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yüz yüze eğitime ara verildiğini, derslerin dijital imkanlarla uzaktan öğretim yoluyla yürütüldüğünü hatırlatan Saraç, bu süreçte yükseköğretim kurumlarının gerekli hazırlıkları hızlıca hayata geçirdiğini söyledi.

Saraç, bazı yükseköğretim kurumlarının, dijital imkanlarla uzaktan öğretim yoluyla ders verebilme altyapısı ve akademik hazırlık açısından geliştirilmesi gereken yönlerinin de olduğunu ifade ederek, "Bu durum, yükseköğretimi güçlü bütün sistemler, dünya sıralamalarındaki ilk yüzde yer alan tüm üniversiteler için de geçerlidir. Dolayısıyla gelecek süreçler bağlamında bugünden hazırlığımızı yaptığımız takdirde önümüzde ümitvar olmamızı gerektiren bir fırsat bulunmakta olup gerekli adımların vakit geçirilmeksizin atılması durumunda çok hızlı mesafe alınacağına güçlü şekilde inanıyorum." dedi.

"UZAKTAN ÖĞRETİMLE VERİLEBİLECEK DERS ORANI YÜZDE 40'A ÇIKARILDI"

Mevzuata göre üniversitelerin, örgün programlarında yer alan derslerin yüzde 30'una kadarını uzaktan öğretim yoluyla verebildiğine dikkati çeken Saraç, buna rağmen bu orana yaklaşan üniversitenin bulunmadığını dile getirdi.

Saraç, bu durumun, dijital imkanların kullanılması yolunda güçlü iradeye sahip kurumların bile yönlendirme, destek ve teşviğe ihtiyaç duyduğunu gösterdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu çerçevede yükseköğretim kurumlarımızı, önümüzdeki süreçlere hazırlayabilmek, dijital imkanlarla uzaktan öğretim yoluyla ders vermelerine ilişkin çalışmalarını ve hazırlıklarını desteklemek amacıyla yükseköğretim kurumlarında uzaktan öğretim yoluyla ders verilmesi konusunda önemli kararlar alınmıştır. Buna göre, ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyindeki örgün programlarda uzaktan öğretim yoluyla verilebilecek ders oranı yüzde 40'a yükseltildi. Böylelikle dünyanın pek çok ülkesinde uygulanan karma öğretim modeline diledikleri takdirde üniversitelerimiz de geçebilecek."

"HER PROGRAMIN DERSLERİNİN ASGARİ YÜZDE 10'U UZAKTAN VERİLSİN" TAVSİYESİ

Dijital imkanların kullanılabilmesindeki yetkinliğin her program için sağlanmasının önemine işaret eden Saraç, "Örgün öğretimdeki her bir programın derslerinin asgari yüzde 10'unun uzaktan öğretimle verilmesinin güçlü şekilde tavsiye ve teşvik edilmesine de karar verildi. Örgün öğretimde uzaktan öğretimle verilecek bu derslerin her bir dönem bazında olması veya bütün programa yayılması ile eş zamanlı verilip verilmemesi hususlarına üniversiteler karar verecek." ifadesini kullandı.

"YENİ DÖNEME ÜNİVERSİTELERİMİZİ HAZIRLIKLI KILMAK İSTİYORUZ"

Kovid-19 vaka sayısının azaldığı bir dönemde bu önlemlerin alınmasına neden ihtiyaç duyulduğuna ilişkin soruyu cevaplayan Saraç, salgın sürecinin başından itibaren bazı ülkelerdeki yükseköğretim sistemlerini ve başarılı üniversitelerin durumlarını mercek altına aldıklarını belirtti.

Saraç, Türkiye'de salgınla mücadelenin başarıyla sürdürüldüğünü ifade ederek, "Bu süreci atlacağız fakat bu kriz bittikten sonra yükseköğretim de dahil pek çok sistem eskisi gibi olmayacak. Bunun görülmesi lazım. Biz YÖK olarak bunu görüyoruz. Dolayısıyla yeni bir dönem başlayacak ve biz bu döneme üniversitelerimizi hazırlıklı kılmak istiyoruz. " değerlendirmesinde bulundu.