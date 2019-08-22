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Yoklamasını tamamlamayan sigortalılar için son tarih 30 Eylül

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Sosyal Sigortalar Dairesi’nden malullük, yaşlılık, dulluk (ölüm aylığı), yetimlik(ölüm aylığı) ve iş kazalarından dolayı gelir alanların, 30 Eylül tarihine kadar yoklama bildirgelerini Sosyal Sigortalar Dairesi’ne teslim etmeleri gerektiği duyuruldu.
Yoklamasını tamamlamayan sigortalılar için son tarih 30 Eylül

Açıklamada, 2018 yılı yoklama bildirgelerinin 28 Mayıs 2018 tarihinde adreslere postalandığı, bildirgelerini doğru ve eksiksiz olarak daireye teslim eden sigortalarının yoklama işlemlerinin tamamlandığı ifade edildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, çağrılara karşın 3 bin 704 kişinin henüz yoklamasını yaptırmadığı, yoklamasını yaptırmayan kişilerin 30 Eylül 2019 tarihine kadar yoklama bildirgelerini Sosyal Sigortalar Dairesi’ne teslim etmeleri gerektiği kaydedildi. 

Açıklamada, bildirgelerini belirtilen süre içinde teslim etmeyenlerin aylıklarının işlemleri tamamlanıncaya kadar durdurulacağı belirtildi

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