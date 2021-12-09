  • BIST 2.031,44
  • Altın 779.89701
  • Dolar 13.7801
  • Euro 15.5779
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKANorveç'te toplu Noel yemeğine katılan 120 kişide Omicron varyantına rastlandı

Yoksa Vampir Efsanesi Gerçek Mi? Hepimiz Vampir Adayı Mıyız?

»
Yoksa Vampir Efsanesi Gerçek Mi? Hepimiz Vampir Adayı Mıyız?
Yoksa Vampir Efsanesi Gerçek Mi? Hepimiz Vampir Adayı Mıyız?

ABD'de fareler üzerinde yapılan bir araştırma, vampir efsanelerini geçerli kıldı. Araştırmada kullanılan yaşlı farelere genç farelerin kanı enjekte edildi. Kan naklinin ardından yaşlı vampirlerin organlarının gençleştiği ve bilişsel yeteneklerinin geliştiği gözlemlendi.

ABD'li bilim insanları, vampir efsanelerinin kaynağıyla ilgili bir bulguya ulaştı. Fareler üzerine deney yapan araştırmacılar, genç farelerden yaşlı farelere kan nakli gerçekleştirdi.

Farelere gençliği veren 'klotho' isimli proteini kanla ulaştırabilen araştırmacılar, yaşlı farelerin hücre ile dokularının ve kaslarının yenilendiğini; gençlere yönelik özellikler gösterdiğini tespit etti.

 

YAŞLI FARELER GENÇLEŞTİ

Başka bir deyişle, kan verimi yaşlı fareleri gençleştirdi. Bu durum efsanelerdeki vampirlerin sürekli genç olması durumuna benzerlik gösteriyor.

Bu durumun etkilerinin insanlar üzerinde etkili olup olmadığı elbette ki bilinmiyor. Ancak bilim insanları bu araştırmayı yaşam süresini uzatma ve hasta insanları iyileştirebilmek için kullanmayı amaçlıyor.

YENİLENME MÜMKÜN OLABİLİR Mİ?

Araştırmada görevli Fabrisia Ambrosio, "Bir şekilde kas yenilenmesini mümkün kılıyor. Bu deney, bu yenilenmenin nasıl çalıştığının temellerini anlamamıza yardımcı oluyor" dedi.

Aynı zamanda yapılan kan aktarımı sayesinde yaşlı farelerin bilişsel performansı da artıyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tim Cook Ve Çin Arasında İmzalanan 275 Milyon Dolarlık Anlaşmanın Detayları08 Aralık 2021 Çarşamba 22:13
  • Instagram, Ebeveyn Denetimi Özelliği Getiriyor08 Aralık 2021 Çarşamba 21:17
  • Google 2021'de Türkiye'de en çok arananları açıkladı08 Aralık 2021 Çarşamba 21:14
  • İçine Giren 30 Saniyede Ne Olduğunu Anlamadan Ölüyor07 Aralık 2021 Salı 22:17
  • Her Şeyi Youtube'tan Öğrendi... 12 Yaşında 1.6 Milyon Dolar Kazandı07 Aralık 2021 Salı 21:52
  • Elon Musk Duyurdu: 2022’de İnsanlara Beyin Çipleri Yerleştirilebilecek07 Aralık 2021 Salı 20:01
  • Çocuk Hakları Savunucuları Whatsapp’ı Hedef Aldı07 Aralık 2021 Salı 19:14
  • Bitcoin'de Toparlanma Başladı: 50 Bin Doların Üzerine Geri Döndü07 Aralık 2021 Salı 16:53
  • Gelecek Nesiller İçin Dünyanın Kara Kutusunu Yapıyorlar07 Aralık 2021 Salı 16:38
  • Çin’de Sürücüsüz Otobüs Yollara Çıktı06 Aralık 2021 Pazartesi 21:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti