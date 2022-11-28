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Yoksul kadınların kanser nedeniyle ölüm riski daha yüksek

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Dünya Sağlık Örgütü (WHO), İngiltere'deki daha yoksul kadınların kanser nedeniyle ölüm oranlarının daha yüksek olduğunu ortaya çıkardı.
Yoksul kadınların kanser nedeniyle ölüm riski daha yüksek

Dünya Sağlık Örgütü’nün yaptığı yeni bir araştırmaya göre; İngiltere’deki yoksul kadınların Avrupa’da kanser nedeniyle en yüksek ölüm oranına sahip gruplardan biri olduğu ortaya çıktı. Söz konusu grubun, Birleşik Krallık’ta sosyoekonomik olarak daha iyi durumdaki kadınlara ve diğer birçok Avrupa ülkesindeki yoksulluk içindeki kadınlara kıyasla, hastalıktan ölme olasılıkları çok daha yüksek.

DSÖ’nün uzman kanser kuruluşu olan Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı’nın (IARC) araştırmasına göre, Birleşik Krallık’ta sosyoekonomik olarak daha kötü durumdaki kadınlar, özellikle akciğer, karaciğer, mesane ve yemek borusu kanserinden ölüm riski ile daha çok karşı karşıyalar.

Dr Salvatore Vaccarella liderliğindeki IARC uzmanları, 1990 ile 2015 yılları arasında 17 farklı kanser türü için ölüm oranlarındaki sosyoekonomik eşitsizlikleri araştırarak 17 Avrupa ülkesinden gelen verileri analiz etti.

EĞİTİM SEVİYESİ DE ETKİLİ

İncelenen 17 ülkeden İngiltere, kanserden ölen yoksul kadın sayısı açısından dikkat çekti. Bununla birlikte Birleşik Krallık, kanserden ölen yoksul erkekler konusunda diğer 16 ülkedeki emsallerine kıyasla daha iyi bir durumdaydı. Araştırmacılar, bu keskin cinsiyet ayrımının büyük olasılıkla İngiltere’deki kadınların erkeklerden çok daha yoğun bir şekilde sigara içmeye başlamasından kaynaklandığını düşünüyor. Akciğer kanseri vakaları Britanya’da genel olarak erkekler arasında düşerken, kadınlar arasında sabit kaldığına veya arttığına dikkat çektiler.

Imperial College ve University College London’dan uzmanları içeren araştırma ekibi, eğitim düzeyini yoksunluğun bir göstergesi olarak kullandı: “Erkekler arasında, Birleşik Krallık, dahil edilen Avrupa ülkeleri arasında tüm kanserlerin toplamında orta düzeyde eğitim eşitsizlikleri gösteriyor. Kadınlar arasında İngiltere, kanserde Danimarka, Çek Cumhuriyeti, Polonya ve Norveç’in ardından en yüksek eğitim eşitsizlikleri arasında yer alıyor.”

Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanlığı (DHSC), kadın sağlığının kilit bir öncelik olduğunu ve kanser teşhisini ve sonuçlarını iyileştirmek için harekete geçtiğini söyledi. Bir DHSC sözcüsü, “Ulusun sağlığını iyileştirmeye kararlıyız ve bir kadın sağlığı stratejisi yayınlayarak ve İngiltere’nin ilk kadın sağlığı büyükelçisini atayarak kadın sağlığını gündemin en üstüne koyduk” dedi.

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