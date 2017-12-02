 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 103.559
  • Altın 161,116
  • Dolar 3,9142
  • Euro 4,6657
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 9 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKADemirtaş hakkında beraat kararı!

Yoksul ülkelerde satılan ilaçların yüzde 11'i sahte

»
Yoksul ülkelerde satılan ilaçların yüzde 11'i sahte
Dünya Sağlık Örgütü, yoksul ve gelişmekte olan ülkelerde satılan ilaçların yaklaşık yüzde 11'inin sahte olduğunu açıkladı.

Sıtma ve zatürreden kaynaklanan çocuk ölümlerinin önemli bir bölümünün sahte veya standart altı ilaçlardan kaynaklandığı bildirildi.

İngiliz bilim insanları, Dünya Sağlık Örgütü adına yaptıkları araştırmada dünya genelinde 48 bin ilacı test etti, 100'den fazla analizi gözden geçirdi.

Analizlerde, incelenen ilaçların yüzde 11'inin denetim organlarının onayından geçmediği, kalite standartlarının altında olduğu veya muhtevasında belirtilen etken maddeleri içermediği belirlendi.

Sahte ilaçların yaklaşık yüzde 60'ını sıtma ve bakteri enfeksiyonlarını tedavi eden ilaçlar oluşturuyor. Yoksul ülkelerde her yıl sıtmaya yakalanan 72 bin ila 169 bin çocuğun sahte ve standart altı ilaçlar nedeniyle hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Öte yandan sahte ilaçların ölüm riskini artırdığı bir diğer hastalık da zatürre. Sahraaltı Afrika ülkelerinde sahte ilaçlar nedeniyle zatürreden her yıl 116 bin ilave çocuk ölümü yaşandığı tahmin ediliyor.

“SAHTE İLAÇLARA YILDA 30 MİLYAR DOLAR HARCANIYOR”

Dünya sağlık örgütü, 2013 yılında sahte ve standart altı ilaçların tespiti için küresel izleme sistemi kurmuştu. 

Sisteme aralarında kalp, şeker, doğurganlık, akıl hastalıkları ve kanser ilaçlarının bulunduğu bin 500 civarında sorunlu ilaç ihbarı yapılmıştı. 

Uzmanlar bugüne kadar tespit edilebilen sahte ilaçların, problemli bütünün yalnızca "küçük bir kısmı" olduğu görüşünde. 

Örgüt dünyada sahte ilaçlara yılda 30 milyar dolar harcandığını tahmin ediyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Epilepsi hastaları bu besinlerden uzak durmalı!30 Kasım 2017 Perşembe 19:56
  • DAÜ Bilimsel Sağlık Programı’nda “sporcu beslenmesi” konusu ele alındı28 Kasım 2017 Salı 17:38
  • Romatizma ile kas ve iskelet sistemi hastalıkları geri dönüşü olmayan hasarlara yol açıyor!28 Kasım 2017 Salı 14:35
  • Yalnız kalmak yaratıcılığı artırıyor26 Kasım 2017 Pazar 22:40
  • Gripten koruyan mürver çiçeği, ıhlamur, kuşburnu26 Kasım 2017 Pazar 22:38
  • Prof. Dr. Serap Çetiner: “Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Düzeyi, Medeniyet Seviyesinin Göstergesi Olan Bir Kriterdir”23 Kasım 2017 Perşembe 18:22
  • Dr. Seyhan Erişir Oygucu: “Prematüre bebekler tam teçhizatlı yenidoğan yoğun bakım ünitesinde bakım almalıdır”23 Kasım 2017 Perşembe 18:13
  • Günde üç-dört fincan kahve 'erken ölüm riskini azaltıyor'23 Kasım 2017 Perşembe 17:51
  • İki üniversite hastanesi işbirliğinde İleri Kalp Yetmezliği Merkezi kuruldu 23 Kasım 2017 Perşembe 15:20
  • YDÜ Hastanesi “Kalp Yetmezliği Merkezi” açılıyor21 Kasım 2017 Salı 14:31
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti