Yoksul ülkelerde satılan ilaçların yüzde 11'i sahte

Dünya Sağlık Örgütü, yoksul ve gelişmekte olan ülkelerde satılan ilaçların yaklaşık yüzde 11'inin sahte olduğunu açıkladı.

Sıtma ve zatürreden kaynaklanan çocuk ölümlerinin önemli bir bölümünün sahte veya standart altı ilaçlardan kaynaklandığı bildirildi.

İngiliz bilim insanları, Dünya Sağlık Örgütü adına yaptıkları araştırmada dünya genelinde 48 bin ilacı test etti, 100'den fazla analizi gözden geçirdi.



Analizlerde, incelenen ilaçların yüzde 11'inin denetim organlarının onayından geçmediği, kalite standartlarının altında olduğu veya muhtevasında belirtilen etken maddeleri içermediği belirlendi.



Sahte ilaçların yaklaşık yüzde 60'ını sıtma ve bakteri enfeksiyonlarını tedavi eden ilaçlar oluşturuyor. Yoksul ülkelerde her yıl sıtmaya yakalanan 72 bin ila 169 bin çocuğun sahte ve standart altı ilaçlar nedeniyle hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.



Öte yandan sahte ilaçların ölüm riskini artırdığı bir diğer hastalık da zatürre. Sahraaltı Afrika ülkelerinde sahte ilaçlar nedeniyle zatürreden her yıl 116 bin ilave çocuk ölümü yaşandığı tahmin ediliyor.



“SAHTE İLAÇLARA YILDA 30 MİLYAR DOLAR HARCANIYOR”



Dünya sağlık örgütü, 2013 yılında sahte ve standart altı ilaçların tespiti için küresel izleme sistemi kurmuştu.



Sisteme aralarında kalp, şeker, doğurganlık, akıl hastalıkları ve kanser ilaçlarının bulunduğu bin 500 civarında sorunlu ilaç ihbarı yapılmıştı.



Uzmanlar bugüne kadar tespit edilebilen sahte ilaçların, problemli bütünün yalnızca "küçük bir kısmı" olduğu görüşünde.



Örgüt dünyada sahte ilaçlara yılda 30 milyar dolar harcandığını tahmin ediyor.