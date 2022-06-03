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YÖK’te altı üye görevden alındı, beş yeni atama yapıldı

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Yükseköğretim Kurulunda (YÖK) altı üyenin görevlerine son verilmesi ve beş yeni üyenin seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.
YÖK’te altı üye görevden alındı, beş yeni atama yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, YÖK üyeleri Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, H. Abdullah Kaya, Prof. Dr. Murat Tuncer, Prof. Dr. Mehmet Şişman, Prof. Dr. Hayati Develi ve Prof. Dr. Mustafa Çiçekler’in görevlerine son verildi.

YÖK üyeliklerine ise Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, Prof. Dr. Halit Eyüp Özdemir, Prof. Dr. Ayşen Gürcan, Prof. Dr. Mürteza Bedir ve Prof. Dr. Haldun Göktaş seçildi.

Söz konusu kararlar 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 6’ncı maddesinin 1/b bendi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2, 3 ve 7’nci maddeleri gereğince verildi.

 

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