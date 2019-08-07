  • BIST 98.056
  • Altın 264,445
  • Dolar 5,4833
  • Euro 6,1564
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

YÖK'ten çok önemli denklik açıklaması

» »
YÖK'ten çok önemli denklik açıklaması
YÖK'ten çok önemli denklik açıklaması

YÖK’ün yapmış olduğu bilgilendirme şu şekilde:

“Son günlerde KKTC'de okuyan ve mezun olan öğrencilerin diploma denklikleri ile ilgili Dairemize sıkça sorular yöneltilmektedir. Bu bağlamda uygulanan ve yeni bir duruma mahal vermeyen aşağıdaki hususların öğrenci ve mezunlarla paylaşılması ihtiyacı hâsıl olmuştur:

DENKLİK İŞLEMİNDEN MUAF OLAN DİPLOMALAR​

KKTC'deki üniversitelerin YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan programlarına ÖSYM tarafından yerleştirilen ve yerleştikleri üniversite ve programda eğitimini tamamlayan T.C. vatandaşlarının diplomaları, 16.01.2009 tarihinde imzalanan Milletlerarası Anlaşma uyarınca denklik işlemine tabi tutulmaksızın Türkiye Cumhuriyeti'nde geçerlidir ve diploma denklik başvurusunda bulunmalarına gerek yoktur. 

İlgililerin yükseköğretimine dair öğrenci ve mezuniyet bilgileri, YÖKSİS'te ve e-Devlet'te yer alır. 

T.C. vatandaşı olup lise öğrenimini kesintisiz olarak KKTC'deki örgün eğitim veren bir kurumda tamamlayan ve KKTC'deki üniversitelerin ön lisans ve lisans programlarına Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) uygun görüşü ve üniversitelerin kendi belirlediği kurallar çerçevesinde yerleşmiş olanların diplomaları, 13.10.2015 tarihli Ek Anlaşma uyarınca denklik işlemine tabi tutulmaksızın Türkiye Cumhuriyeti'nde geçerlidir ve diploma denklik başvurusunda bulunmalarına gerek yoktur. 

İlgililerin yükseköğretimine dair öğrenci ve mezuniyet bilgileri, YÖKSİS'te ve e-Devlet'te yer alır.

YKS Kılavuzunda yer alan programlara ÖSYM tarafından yerleştirildikten sonra, kurum içi ya da kurumlar arası yatay geçiş yaparakKKTC'deki üniversitelere kayıt yaptıran ilgililerin bilgileri üniversiteler tarafından YÖK'e gönderilir. Yatay geçiş mevzuatına uygun geçiş yapan adayların diplomaları Türkiye Cumhuriyeti'nde geçerlidir ve diploma denklik başvurusunda bulunmalarına gerek yoktur. (Bu madde, 2019-2020 eğitim öğretim döneminden itibaren yatay geçiş yolu ile kayıt olacak adaylar için geçerli olmak üzere uygulamaya alınacaktır) 

İlgililerin yükseköğretimine dair öğrenci ve mezuniyet bilgileri, YÖKSİS'te ve e-Devlet'te yer alır. 

DENKLİK İŞLEMİNE TABİ OLAN DİPLOMALAR 

YKS baraj puanı ve/veya KKTC'deki üniversitelerin yaptıkları sınav ile ön lisans ve lisans programlarına kayıt yaptırarak mezun olan öğrencilerin diploma denklik başvurusu yapmaları gerekmektedir.

Bu durumda olanların öğrencilik bilgileri, YÖKSİS'te yer almaz ilgili üniversitelerin öğrenci işleri dairesinde bulunur. 

İlgililerin denklik belgesi almaya hak kazanması halinde, yükseköğretimlerine dair bilgiler YÖKSİS ve e-Devlet'te erişime açılır.

KKTC'deki üniversitelerin YÖK tarafından onaylanan yüksek lisans programlarından mezun olan T.C. vatandaşlarının, üniversiteye kayıt yaptırdıkları ALES puanını belgeleyerek diploma denklik başvurusu yapmaları gerekmektedir.

Bu durumda olanların öğrencilik bilgileri, YÖKSİS'te yer almaz ilgili üniversitelerin öğrenci işleri dairesinde bulunur. 

İlgililerin denklik belgesi  almaya hak kazanması halinde, yükseköğretimlerine dair bilgileri YÖKSİS ve e-Devlet'te erişime açılır.

YKS Kılavuzunda yer alan programlara ÖSYM tarafından yerleştirildikten sonra, KKTC'deki üniversitelere kurum içi ya da kurumlar arası yatay geçiş yolu ile 2019-2020 eğitim-öğretim yılı öncesinde kayıt yaptırıp mezun olan ya da olacak ilgililerin, diplomadenklik başvurusu yapmaları gerekmektedir. 

Bu durumda olanların öğrencilik bilgileri, YÖKSİS'te yer almaz ilgili üniversitelerin öğrenci işleri dairesinde bulunur. 

İlgililerin denklik belgesi almaya hak kazanması halinde, yükseköğretimlerine dair bilgileri YÖKSİS ve e-Devlet'te erişime açılır.

YKS Kılavuzunda yer almayan üniversitelerden KKTC üniversitelerine yatay geçiş ya da ders transferi yolu ile kayıt olan ilgililerin, mezuniyetleri sonrasında diploma denklik başvurusu yapmaları gerekmektedir.  

Bu durumda olanların öğrencilik bilgileri, YÖKSİS'te yer almaz ilgili üniversitelerin öğrenci işleri dairesinde bulunur. 

İlgililerin denklik belgesi almaya hak kazanması halinde, yükseköğretimlerine dair bilgiler YÖKSİS ve e-Devlet'te erişime açılır.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Değirmenlik Lisesi’ne ek bina yapılıyor05 Ağustos 2019 Pazartesi 16:23
  • Yakın Doğu Üniversitesi Akademik Kadrosuna İkinci Nobel Ödüllü Bilim İnsanı Katıldı…05 Ağustos 2019 Pazartesi 15:38
  • ÖSYM Başkanı Aygün'den 'YKS' müjdesi: "Tercih sonuçları Kurban Bayramı'ndan önce açıklanacak"05 Ağustos 2019 Pazartesi 10:59
  • KAÜ kapatılmadı... KAÜ'de Rektör görevden alındı03 Ağustos 2019 Cumartesi 14:49
  • KAÜ (Kıbrıs Amerikan Üniversitesi) kapatıldı mı?03 Ağustos 2019 Cumartesi 13:26
  • “İki devlet temelinde var olan ilişki gereği olarak bu mutabakatı gururla imzaladık”02 Ağustos 2019 Cuma 20:03
  • Çavuşoğlu: Meslek liselerinin müfredatını hızla yenileyeceğiz26 Temmuz 2019 Cuma 16:57
  • Mehmetçik Belediyesi ile İTÜ-KKTC arasında işbirliği protokolü imzalandı!26 Temmuz 2019 Cuma 10:55
  • Yakın Doğu Koleji Fransızca DELF Sınavında %100 Başarıyı Tekrarlamanın Gururunu Yaşıyor…24 Temmuz 2019 Çarşamba 15:54
  • KTÖS, “Okulların Kapasitelerinin Geliştirilmesi Anketi”nin sonuçlarını açıkladı22 Temmuz 2019 Pazartesi 17:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti